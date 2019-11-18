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19 ноября • обновлено в 00:49
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"Загнать в границы села Кучкино!" Фарион призвала уничтожить культуру России

1.7т
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Народный депутат VII созыва от "Свободы", языковед Ирина Фарион заявила, что Украине нужно загнать Россию в ее исторические границы и заблокировать развитие страны-агрессора.

Видео своего выступления она опубликовала на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Касательно распада России. Это базовые тезисы, которые в свое время во Львове еще в 1913 году озвучил Дмитрий Донцов. Я – националистка и исповедую принципы Донцова. Украина станет самостоятельным и самодостаточным государством только тогда, когда Россия войдет в границы села Кучкино", – заявила она.

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Фарион призвала уничтожить культуру России

Фарион призвала уничтожить культуру России

Скриншот из видео

По словам Фарион, это населенный пункт, который возник на берегах гниловодной реки, названой "Моска Ава". "Это наше задание – завести их в эти этнические границы, с которых они начинались. Заблокировать развитие их языка, культуры и присутствия в Украине и других республиках СССР", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион заявила, что Россия не может жить без Украины, поскольку наша страна создала ее.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Ukraine The
Ukraine The
Как управлять галактикой не привлекая внимания санитаров. А если серьезно, то давно бы отвели ее к ветеринару, чтоб усыпил. Она же мучается.
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4
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
скакуасы, пожалейте вы эту больную бабку. Сделайте ей укол живительной эвтаназии)
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6
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Mega Death
Mega Death
Рассмешила))) Это животное историю не учила в школе)))
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6
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