Скандальная экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион заявила, что считает всех русскоязычных граждан Украины "московитами и уродами".

На своей странице в Facebook скандальная языковед отметила, что не может воспринимать их иначе, как пособников президента России Владимира Путина.

Столь бурную реакцию у Фарион вызвала встреча с темнокожим мужчиной во Львове, который сумел в совершенстве овладеть украинским языком. Она поставила его в пример многим украинцам и упрекнула их в использовании языка страны-агрессора.

"Вспоминаю анекдот о москвине и афроамериканце, где дедушка благодарит последнего, что он не москвин. Мораль: нас спасет только очень жесткая сила по отношению к москвоязичию. У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, либо уроды. И первые, и вторые – достояние Путина. Путин – враг. С врагом разговор один – сила. И никакого оправдания", – написала Фарион.

Кроме того, она выразила уверенность в том, что нынешняя власть Украины лишь усугубит кризис украинской идентичности. В этой связи бывшая парламентарий призвала общество изменить свои модели поведения в утверждении украинского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фарион заявила, что украинцы должны исключить из своей речи российские варианты имен. Она уверена, что чем быстрее украинский язык избавится от "Степ", "Петь", "Наташ", тем быстрее украинцы станут самодостаточной нацией.

Ранее она сказала, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо.

Экс-нардеп также резко раскритиковала попытки национальных меньшинств получить языковые преференции и обвинила украинцев в том, что они все время договариваются с теми, кому "надо стрелять в рот".

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