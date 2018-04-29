Фарион назвала русскоязычных украинцев "умственно отсталыми гибридами"

Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой Украины.

В эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE" она заявила, что именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. Мы имеем треть оккупированного Донбасса. Мы имеем полностью аннексированный Крым. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные!" - не сдерживая эмоций, сказала Фарион.

Ирина Фарион

Она сослалась на последнюю социологию, согласно которой "в Украине живет 5,5% этнических русских".

"Это не просто этнические русские, это дети колонизаторов. Это оккупанты на нашей с вами земле!" - отметила экс-нардеп.

При этом Фарион добавила, что русскоязычные украинцы - гибриды, и не имеют права называться украинцами.

Ирина Фарион

"Русскоязычные украинцы - самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?... Русскоязычные украинцы - это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?" - подчеркнула националистка.

Она также предложила, как решить проблему русского языка в Украине.

"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", - подытожила скандальная борец за украинский язык.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Фарион жестко прошлась по русскоязычному населению, призвав его нейтрализовать.