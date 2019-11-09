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9 ноября • обновлено в 17:42
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"Есть только м*скаль!" Фарион сделала провокационное заявление о русскоязычных воинах ВСУ

4.1т Читать материал на украинском

Бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион назвала русскоязычных украинских воинов, которые защищают страну на Донбассе, москалями.

Об этом она сказала в программе "Юркевич. Акценти". Видео появилось на YouTube-канале экс-политика (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Кроме того, женщина обозвала граждан Украины, которые разговаривают на русском языке, мудаками.

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"Рассказывают вам о русскоязычных воинах – красиво. А вы знаете, что есть закон о вооруженных силах, статья 13-я? И я не собираюсь с вами говорить в плоскости "комфортно вам или не комфортно"... Если законов в государстве не выполняют, то это государство становится смешным", – заявила Фарион.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скрин видео

"Почему из Украины злые люди смеются? Да потому что украинцы не умеют даже, опираясь на собственные законы, поставить на место каких-то мудаков, я иначе не могу их назвать. Эти мудаки, наверное, не догоняют, что есть решение Конституционного суда...

Вот прийти с ним, с этим решением, к тому мудаку, и сказать: "Ты читать умеешь? Не умеешь? Сколько тебе лет, купи себе букварь!" – добавила она.

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Фарион считает, что чем агрессивнее общество будет "наезжать" на русскоязычных, "тем скорее они упадут в панику" и либо выедут из страны, либо выучат язык.

"Нету русскоязычного украинца – есть либо москаль, либо украинец. Перестаньте вымахиваться!" – эмоционально заявила она.

Журналистка ответила, что воинов, которые защищают Украину на Донбассе и говорят по-русски, называть москалями нельзя.

"Я могу их запросто назвать москалями. Почему вы говорите на русском, вы живете на какой земле?" – ответила Фарион.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Ирина Фарион заявила, что Украина не сможет построить сильное государство, пока полностью не избавится от русского языка на своей территории.

В свою очередь писательница Лариса Ницой жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка. Такими утверждениями, как сказала она, любят манипулировать только "тыловые крысы".

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Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Теги
украинский язык русский язык видео скандалы Вооруженные силы Украины
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Федоров Федор
Федоров Федор
Было бы неплохо, если бы она укромовных и русскоговорящих к карателей между собой лбами столкнула.
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Таев Иван
Таев Иван
А, вот тут соглашусь. Чистопородная "украинка" Фариониха, эбанутая на весь подкастрюльник, неожиданно права. Все эти "русскоязычные украинцы" - банальная ВЫРУСЬ. Больше всего вырусь любит читать, как умирают русские дети. Например, радуется победам ВСУ на Донбассе, ведь там не люди, а "рашисты". В смысле, русские и близкие русским. При этом эта мразь, утратившая русскую идентичность, не воспринимается всяким галицийским навозом, считающим себя 100% эталоном украинства. Вот и лезут из кожи эти бывшие русские, ставшие второсортными "украинцами", стремясь доказать рогулям свою причастность к вышиванкам и трамбитам. Пишут и думают они при этом на русском языке. По-другому, мрази, не умеют.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Как-то,все провокативно звучит из уст этой бабы ...Думаю,не стоит обращать внимание на этот бред..Пусть лучше расскажет ,о своей активной комсомольской м юности,о других ратных КГБистских делах..
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