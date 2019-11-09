Бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион назвала русскоязычных украинских воинов, которые защищают страну на Донбассе, москалями.

Об этом она сказала в программе "Юркевич. Акценти". Видео появилось на YouTube-канале экс-политика (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Кроме того, женщина обозвала граждан Украины, которые разговаривают на русском языке, мудаками.

"Рассказывают вам о русскоязычных воинах – красиво. А вы знаете, что есть закон о вооруженных силах, статья 13-я? И я не собираюсь с вами говорить в плоскости "комфортно вам или не комфортно"... Если законов в государстве не выполняют, то это государство становится смешным", – заявила Фарион.

Ирина Фарион Скрин видео

"Почему из Украины злые люди смеются? Да потому что украинцы не умеют даже, опираясь на собственные законы, поставить на место каких-то мудаков, я иначе не могу их назвать. Эти мудаки, наверное, не догоняют, что есть решение Конституционного суда...

Вот прийти с ним, с этим решением, к тому мудаку, и сказать: "Ты читать умеешь? Не умеешь? Сколько тебе лет, купи себе букварь!" – добавила она.

Фарион считает, что чем агрессивнее общество будет "наезжать" на русскоязычных, "тем скорее они упадут в панику" и либо выедут из страны, либо выучат язык.

"Нету русскоязычного украинца – есть либо москаль, либо украинец. Перестаньте вымахиваться!" – эмоционально заявила она.

Журналистка ответила, что воинов, которые защищают Украину на Донбассе и говорят по-русски, называть москалями нельзя.

"Я могу их запросто назвать москалями. Почему вы говорите на русском, вы живете на какой земле?" – ответила Фарион.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Ирина Фарион заявила, что Украина не сможет построить сильное государство, пока полностью не избавится от русского языка на своей территории.

В свою очередь писательница Лариса Ницой жестко ответила сторонникам мнения о том, что русскоговорящие защитники Украины якобы выступают против украинского языка. Такими утверждениями, как сказала она, любят манипулировать только "тыловые крысы".

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