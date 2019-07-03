На сайті Верховної Ради України з'явився законопроєкт "Про протидію лихослів'ю", який передбачає очищення української мови від нецензурної лексики.

Ще російський поет Мандельштам казав: "В Россіі матом нє ругаются, в Россіі матом разговарівают".

Це маркованість української території московською присутністю. Ця московська присутність зайшла не просто в українську мову - вона зайшла в українську ментальність. До такої міри, що ми вживаємо матюки не лише для виявлення негативних емоцій. Матюки почали використовувати вже й для вияву позитивних емоцій. Звісно, крім матюків, є ще й евфемізми на зразок "блін" чи чогось подібного.

Все це свідчить про звуження внутрішнього світу людини. Людини живиться зовнішніми чинниками, і це погано. Вона максимально слабне. Людина не вкладає в себе своєї мови, свого позитиву, своєї експресії і свого способу думання.

Я не читала цього законопроєкту, але ми мусимо це чітко розмежувати на рівні стилів. Ця лексика абсолютно неприпустима в офіційно-діловому стилі, абсолютно неприпустима в публіцистичному стилі, в якому, наприклад, працюють журналісти. І якщо це звучить публічно, за це слід передбачувати штрафи.

Як викоренити це в побутовому мовленні – це вже інше питання. Це загальна культура, яка потребує цілої освітньої системи. Наша теперішня освітня система абсолютно не працює на культивування української мови, національних цінностей і на розширення нашого словника. На зразок, "щоб тебе качка кокнула", "щоб тобі добре було", "щоб тебе підкинуло і гепнуло", "щоб тобі пір’ячко в роті виросло".

Матюки українською, ілюстрація Шляхта не працює

З нашої лайки стає надзвичайно смішно, радісно і весело. Я не кажу, що в нас немає лайки іншого профілю, але в основі української лайки не лежать образливі і сексуальні речі. В основі української лайки, як, до речі, і німецької, лежать екскременти, людські відходи чи перенесення негативних ознак на тваринку, хоч тваринка часом краща, ніж людина – з огляду на те, що у нас сьогодні відбувається.

Тому така ініціатива правильна. Тільки як знайти спосіб її реалізації? Як тут знову не зробити так, коли сказано молитися, а хтось собі чоло розіб’є.

Який найефективніший механізм очищення мови? На мою точку зору, це читання курсу "Риторика" у вищій школі, читання курсу "Культура мовлення", читання унікального курсу "Етимологія". Щоб пояснювати людям, яка внутрішня форма того чи іншого слова, що це слово означає. Наприклад, ти хочеш назвати дитинку Клавдією, ти береш словник і бачиш, що це слово означає "кривонога". І, напевно, ти вже не хочеш назвати дитину так.

Так само, якби люди знали б, що означають ті слова – а про це йдеться в етимологічних словниках, - то їх, можливо би, це зупиняло.

Крім того, ми живемо в абсолютно зматеріалізованому суспільстві, в суспільстві, яке не розуміє, що слово несе енергію, що невидиме насправді набагато сильніше, ніж видиме. Тобто варто прищеплювати філософські ідеалістичні цінності, бо до того часу, доки у мови є ідеалістичний складник у тому світі, той світ існує. Щойно все це зматеріалізується, воно буде зруйновано, як впала Римська імперія. Вона впала не через олігархів, а через деморалізацію.

Ця брудна лексика свідчить про глибоку деморалізацію суспільства, а деморалізація обов’язково йде у парі з денаціоналізацією. Це абсолютно сполучні посудини, невіддільні одна від одної.

Тому мат покрив не лише велику Україну, де московит був раніше, з 1654 року. Мат покрив і Галичину, куди перший москаль прийшов у 1914 році. І пов’язане це з ослабленістю внутрішнього світу людини.

Є ще й така публіка, яка просто не розуміє іншої лексики, крім цієї. Тобто є середовища, в які треба заходити і за допомогою цієї лексики вправляти мозок. Це не означає офіційно-діловий стиль, публіцистичний чи якийсь інший. Зі злочинцем не говорять про красу та мораль, злочинця просто нейтралізують і знищують його ж методами. Тобто бути пуританином в якомусь бридкому середовищі – це бути знищеним. Треба навчитися застосовувати зброю залежно від обставин і залежно від мети, яку ти ставиш перед собою.

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