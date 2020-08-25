"Фантастическая двадцатка" от "Венето": стартовала беспрецедентная акция

Один из крупнейших производителей мягкой мебели в Украине – компания "Венето" – приготовил для своих клиентов беспрецедентную акцию "Фантастическая двадцатка". До старта нового учебного года школьники и их родители могут приобрести новую качественную мебель от "Венето" по очень привлекательным ценам.

"Малыши фантастически быстро выросли за лето. И если ваша семья давно мечтала о новенькой мягкой мебели, матрасе или текстиле, у нас хорошая новость. Стартует новая акция "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДВАДЦАТКА". Только 20 дней, чтобы приобрести лучшее для здорового сна и отдыха вашего малыша и обновления детской комнаты", – говорится в анонсе акции на Фейсбук-странице компании.

В частности, в рамках акции с 20% скидкой можно приобрести диваны-кровати Дени, Честер, Марк, Самба, 9 ортопедических матрасов размером 80х190 (200) и 90х190 (200) см, кровать Юнити 90х190 (200) см. На 20% дешевле будет стоить также текстиль - 5 подушек и одеяло "Венето комфорт Детское" размером 110х140 см.

При этом купить товары по акционным ценам можно любым удобным способом:

в интернет-магазине

в салонах-магазинах

на страницах в социальных сетях Facebook и Instagram

Впрочем, на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Среди клиентов, которые примут участие в акции и приобретут акционных товаров на сумму от 7000 гривен, в "Венето" еще и проведут розыгрыш новенького эргономичного мягкого кресла.

"Условия участия в розыгрыше "Счастливая семерка": в период с 20 августа по 8 сентября приобретите товар ТМ Венето, на который распространяется действие акции "Фантастическая двадцатка" на общую сумму чека от 7000 грн. в салонах производителя и салонах официальных представителей Группы Венето по указанным на сайте адресам или в интернет-магазине. Участником вы становитесь автоматически, не нужно заполнять анкету. Розыгрыш состоится с помощью сервиса random.org 11 сентября 2020 года. Победитель будет объявлен тот же день на нашей странице в Facebook", - объясняют в "Венето".

С официальными правилами участия в розыгрыше можно ознакомиться на сайте производителя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об условиях получения беспроцентной рассрочки от компании "Венето".