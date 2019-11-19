"Русь бывает только Киевской": фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети

Жительница Керчи в аннексированном Крыму, поддерживающая российскую пропаганду, разразилась в сети заявлением о "Святой" (Киевской) Руси.

Подтверждающий скриншот из паблика Керчи опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, крымчанка Валентина Ходорковская начала упрекать тех, кто якобы уничтожает ценности российского народа.

Фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети Facebook Валентины Ходаковской

"Большевики и их последователи, которые в 90-е без боя и всякого противодействия сдали страну за американский доллар, продолжают дышать желчью на тех, которые чтут память, кто в начале двадцатого века пытался отстоять веру, культуру, духовные ценности русского народа", – написала она.

"Коммунисты на протяжении четырех поколений прилагали усилия, чтобы оболгать и уничтожить светлую память о Святой Руси, вот и породили "Иванов, не помнящих родства", – добавила крымчанка.

Скриншот

"Русь бывает Киевской и все! Валентина не помнящая родства, неужели в ТНУ (Тавридский национальный университет – Ред.) не учили про Киевскую Русь? А Святая – это изобретение российской пропаганды", – поставила ее на место блогер.

Паблик Керчи

Русь бывает Киевской и все!

Валентина не помнящая родства,неужели в ТНУ не учили про Киевскую Русь?

А СВЯТАЯ-это изобретение рос.пропаганды pic.twitter.com/kReyQ4rCJ4 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) November 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приезжий россиянин возмутился условиями в Керчи в аннексированном Крыму и нарвался на жесткий ответ в сети от местных жителей.

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