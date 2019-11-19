Главная Новости
19 ноября • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Русь бывает только Киевской": фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети

941
Читать материал на украинском

Жительница Керчи в аннексированном Крыму, поддерживающая российскую пропаганду, разразилась в сети заявлением о "Святой" (Киевской) Руси.

Подтверждающий скриншот из паблика Керчи опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, крымчанка Валентина Ходорковская начала упрекать тех, кто якобы уничтожает ценности российского народа.

Новости
Хуже с каждым днем: фанат Путина на фото показал, до чего Россия довела Крым

Фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети

Фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети

Facebook Валентины Ходаковской

"Большевики и их последователи, которые в 90-е без боя и всякого противодействия сдали страну за американский доллар, продолжают дышать желчью на тех, которые чтут память, кто в начале двадцатого века пытался отстоять веру, культуру, духовные ценности русского народа", – написала она.

"Коммунисты на протяжении четырех поколений прилагали усилия, чтобы оболгать и уничтожить светлую память о Святой Руси, вот и породили "Иванов, не помнящих родства", – добавила крымчанка.

"Русь бывает только Киевской": фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети

Скриншот

"Русь бывает Киевской и все! Валентина не помнящая родства, неужели в ТНУ (Тавридский национальный университет Ред.) не учили про Киевскую Русь? А Святая это изобретение российской пропаганды", – поставила ее на место блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее приезжий россиянин возмутился условиями в Керчи в аннексированном Крыму и нарвался на жесткий ответ в сети от местных жителей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Русь Киевская, Киевскую Русь крестили Киявляне. Ни россии, ни русского народа,ни Руская Православная Церьковь...ни имебт к этому ни какого отношения. Росия это золотая орда. Как же расеянцам тяжело...осознавать то что они голощадые. Без роду и племени
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги