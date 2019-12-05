Фанатка Путина и назвала украинцев "кастрюлями": Раду втянули в сепаратистский скандал

В сети вспыхнул скандал из-за украинофобки Даши Гончаровой. Согласно информации на ее странице в соцсети, она якобы является пресс-секретарем комитетов Верховной Рады Украины.

Скриншоты со скандальными постами девушки опубликовал в Facebook блогер Иван Чай. Он обратил внимание на ее симпатии к российским оккупантам и откровенную антиукраинскую позицию.

"Ничего особенного, пресс-служба Верховной Рады Украины. Листайте дальше", – возмутился он под подборкой скандальных постов Гончаровой.

В них она восхищалась президентом России Владимиром Путиным, обзывала украинских патриотов оскорбительным сленговым словом кремлевской пропаганды "кастрюли", угрожала участникам мирных акций на Майдане против капитуляции походом в СБУ, а также обвиняла Украину в войне на Донбассе.

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Скандальные посты Гончаровой Скриншот страницы

Пророссийская позиция пропагандистки глубоко возмутила украинцев, и они взорвались негодованием в комментариях под разоблачающим постом любительницы "русского мира".

"Погань сепарская", "Хороша пресс-служба, ничего", "Ты смотри, оно еще и говорить умеет! Неправы были ученые на счет обезьян", "Вот курица", "С*чка", "Какой ужас. Сепарская погань прет в полный рост", "А нашу Дашу пора отправить в Рашу", "Чума дурная", – пишут люди.

Вместе с тем, некоторые пользователи нашли официальный список пресс-секретарей украинского парламента и отметили, что там не фигурирует человек с именем Дарья Гончарова. Кроме того, пользователи нашли в Instagram аккаунт блогера Марии Тарасовой с такими же фото, как на странице Гончаровой. В этой связи пользователи допустили, что это может быть пророссийский бот, а не сотрудница Верховной Рады, который прячется за чужими фото.

Фото со страницы Даши Гончаровой Facebook Даши Гончаровой

Фото блогера Марии Тарасовой Instagram laluna.mari

Как сообщал OBOZREVATEL:

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