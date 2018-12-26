Фанат ''русского мира'': в Украине разгорелся скандал вокруг ''святого Николая''-сепаратиста

В Житомире на Рождественской ярмарке в скандал угодил известный сторонник "русского мира" Руслан Мороз, который играл в резиденции роль святого Николая.

"Назначение" сепаратиста на роль возмутило члена исполкома местного городского совета Веру Гринишину, о чем она написала на странице в Facebook. После того, как она поинтересовалась, кто позволил Морозу переодеться в святого Николая, сторонник "русского мира" повел себя агрессивно – стал толкаться и оскорблять женщин.

По словам Гринишиной, Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности — пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену.

Член исполкома потребовала уволить Мороза.

"Мне не понятно, чем руководствовались, когда его нанимали на работу, по моему мнению, он идеологически и психологически не может ее выполнять. С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями", — возмутилась Гринишина.

Позже она сообщила, что Житомирский горсовет отреагировал на инцидент. Мороз был уволен, а его место занял новый исполнитель роли святого Николая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре офицер ВСУ опубликовал фотографии запорожской студентки Алины Афониной, на которых она выражает свою приверженность к "русскому миру". В связи с этим в Украине разгорелся громкий скандал, а также появилось предположение, что студентка избежит наказания за откровенное проявление сепаратизма. Более того, руководство Запорожского НТУ упорно продолжало молчать.