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Фанат ''русского мира'': в Украине разгорелся скандал вокруг ''святого Николая''-сепаратиста

3.1тЧитать материал на украинском

В Житомире на Рождественской ярмарке в скандал угодил известный сторонник "русского мира" Руслан Мороз, который играл в резиденции роль святого Николая.

"Назначение" сепаратиста на роль возмутило члена исполкома местного городского совета Веру Гринишину, о чем она написала на странице в Facebook. После того, как она поинтересовалась, кто позволил Морозу переодеться в святого Николая, сторонник "русского мира" повел себя агрессивно – стал толкаться и оскорблять женщин.

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По словам Гринишиной, Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности — пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену.

Член исполкома потребовала уволить Мороза.

"Мне не понятно, чем руководствовались, когда его нанимали на работу, по моему мнению, он идеологически и психологически не может ее выполнять. С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями", — возмутилась Гринишина.

Позже она сообщила, что Житомирский горсовет отреагировал на инцидент. Мороз был уволен, а его место занял новый исполнитель роли святого Николая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре офицер ВСУ опубликовал фотографии запорожской студентки Алины Афониной, на которых она выражает свою приверженность к "русскому миру". В связи с этим в Украине разгорелся громкий скандал, а также появилось предположение, что студентка избежит наказания за откровенное проявление сепаратизма. Более того, руководство Запорожского НТУ упорно продолжало молчать.

Читайте все новости по теме "Сепаратизм в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Сепаратизм в Украине
Место
Украина
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
укр«активисты» уверены, что настоящий святой Николай St. Nicolas был проукраинским?
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Украина превращается в страну стукачей. Теперь понятно кто при сталине больше всего доносов написал, жители усср.
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an and
an and
Бурмистров Вадим, дак известно кто...тот кто и сейчас сталину памятники ставит и молится на его "порядок"...
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Зямов Oся
Зямов Oся
Вздернуть на столбе с табличкой сепар на груди. хаельПедро.
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