Фанат Путина забил тревогу из-за коронавируса в Крыму

Российский блогер Александр Горный, переехавший жить в оккупированный Крым, заявил, что сезон 2020 в Крыму может оказаться под угрозой из-за минимальных запасов воды, падающей экономики и эпидемии коронавируса.

Как он написал в блоге на "Эхо Москвы", жители полуострова могут оказаться в финансовом кризисе из-за неспособности власти обеспечить нормальные условия для жизни граждан.

"Кто ответит за всё это? Я об этом регулярно пишу и обращаюсь к крымским властям, но реакции пока нет. О чём думает федеральный центр? О людях или о голосовании?", – отметил блогер.

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Горный также заявил, что власти Крыма не готовы к глобальным вызовам. "В общем фигня полная, товарищи. Не готовы мы к глобальным вызовам. Мы можем имитировать скрепы, патриотизм, голосование, но мы не готовы к системной и сложной работе", – добавил он.

Также блогер добавил, что на полуострове практически не готовы к эпидемии коронавируса.

"Уже вчера нужны были посты на границе с Украиной, в аэропорту, на Крымском мосту, в поездах и тотальный контроль за прибывающими на наличие температуры или симптомов ОРВИ. Где всё это?", – написал Горный.

Он рассказал, как СМИ в Крыму показало примитивный сюжет, как проходят учения в Симферополе по коронавирусу.

"Какая-то кашляющая тетка, без маски, в окружении врачей и журналистов тоже без маски, какие-то чуваки в зелёных костюмах и противогазах пытаются изображать что-то на камеру, да и то галимо. На больший цирк местные СМИ и товарищи неспособны, кукушка слабая, главное крепко за кормушку держаться", – подытожил Горный.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что речи о восстановлении водоснабжения аннексированного Россией Крыма быть не может.

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