Фанат Путина признал опасность Крымского моста: люди ждут и боятся

В Крым едут нищие туристы, и следующий туристический сезон может быть еще хуже, чем нынешний. Причина в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать в Крым.

Об этом сообщил блогер, фанат России Александр Горный на своей странице в Facebook. По его словам, основная масса туристов кочует по Крыму, останавливаясь лишь на 2-3 дня.

"Массовый турист не готов платить выше 2500₽ за номер, большинство снимают по 1200-1800 ₽/сутки. На семью. Цена койки места 250-300₽ и не выше... Дешевые столовые ещё в тренде, но кухня в номере для многих туристов предпочтительнее, которые везут с собой мешки продуктов, в Крыму цены однозначно выше, особенно в курортных поселках. Крымские торгаши просто уху пере ели", – пишет Горный.

Также, по его словам, туристы стали меньше выпивать алкоголя.

"Денег мало, так что догоняются не крымским вином, а водкой. Экскурсионная программа интересна, но самая бюджетная и под боком. Отельеры просели на 20-40% в выручке по сравнение с прошлым годом", – добавил блогер.

"Сезон 2020 года возможно и будет более массовый, но с финансовый точки зрения он будет ещё хуже для туротрасли – косты вырастут, а маржинальность снизится. Крымские "власти" не смогут создать необходимую инфраструктуру для тех, кто поедет на поездах, как следствие мы увидим серьезные сбои и точки напряженности", – заявил Горный.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист рассказал об ужасах жизни в оккупированном Крыму

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!