Фанат Путина пожаловался на понаехавших в Крым россиян: орды дикарей

В оккупированном РФ Крыму пожаловались на российских туристов, которые как "орды дикарей" заполонили украинский полуостров.

Об этом в Facebook написал крымский блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный, который оказался недовольным после приезда россиян.

"Выбрался к морю погреть кости. Малолетние приезжие дебилы решили поймать чайку сачком. Сделал замечание, рядом оказалась бешеная мамаша... пожелал им валить подальше из Крыма. Крыму нужно меньше туристов, жесткие штрафы за мусор, шум, да и многих коммерсантов надо штрафовать миллионными штрафами за отвратительный сервис и шалманы", – сообщил он.

Приверженец политики президента России отметил, что мечтает, когда "орды дикарей свалят из Крыма и настанет осень".

Также Горный добавил, что согласен с мнением другого крымчанина Александра Юрьева, который писал в сети о "стадах туристов – орущих, воняющих едой и гадящих в море".

"Я очень психую, и делаю замечание людям, закапывающим объедки и бычки сигарет в песок или гальку, пару раз заканчивалось скандалом. Не могу долго зайти в море и пустить детей, когда вижу как какой-нибудь "отдыхающий" зайдет в море по пояс, постоит и выйдет, мол, передумал купаться. И много чего меня злит в этом году. Жалею, что заграничные курорты закрылись и все туристы рванули в Крым. Сотни тысяч крымчан ждут осени и окончания этого безумства", – жаловался он.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Александр Горный пожаловался на понаехавших на полуостров россиян.