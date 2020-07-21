Фанат Путина пожаловался на "колхоз" и вонючее море в Крыму. Фото

Карина Бондаренко Общество 08:58, 21.07.2020 Обновлено: 09:44, 21.07.2020

В оккупированном Россией Крыму море воняет канализацией, вид на набережную закрывает "вонючий общепит" и не покидает ощущение "колхоза".

Так прогулку по Феодосии описал крымский блогер и сторонник аннексии полуострова Александр Горный на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фанат президента РФ Владимира Путина отметил, что ему "почему-то очень обидно" и "не хватает лоска".

"Прогулка по Феодосии оставила сложное впечатление. Есть туристы, бизнес немного причесался, но вид на набережную упорно стали закрывать шалманами и вонючим общепитом. Море воняет канализацией, на пляжах на гальке стоят столики, и на них пьют из стекла, и непокидающее ощущение невыветриваемого колхоза. Безобразный сарай закрывает вид на галерею Айвазовского и почему-то очень обидно", – написал блогер.

Блогер показал фото из Феодосии
Александр Горный в Facebook
Объявление на камне в Крыму
Александр Горный в Facebook
Горный пожаловался на запах моря в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Отдыхающие в Крыму
Александр Горный в Facebook
Блогеру "не хватило лоска" в Феодосии
Александр Горный в Facebook
В Феодосии на пляже стоят батуты
Александр Горный в Facebook
Крымский блогер пожаловался на набережную
Александр Горный в Facebook
В Феодосии повсюду продают китайские сувениры
Александр Горный в Facebook
Пляж в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Блогер показал "вонючий общепит" в Крыму
Александр Горный в Facebook
Горный пожаловался на электротранспорт на набережной в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Набережная в Крыму
Александр Горный в Facebook
Пляж в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Крымский блогер показал фото пляжа в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Пони на набережной в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Товары для отдыхающих в Крыму
Александр Горный в Facebook
Заведения на набережной Феодосии
Александр Горный в Facebook
Отдыхающие в Феодосии
Александр Горный в Facebook
Набережная в Крыму
Александр Горный в Facebook
Блогеру не понравился транспорт на набережной в Крыму
Александр Горный в Facebook
Горный пожаловался на ситуацию в Крыму
Александр Горный в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, на одном из пляжей в Приморском Посаде Запорожской области бабушка "выгуливала" внука на поводке.

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