Фанат Путина пожаловался на "колхоз" и вонючее море в Крыму. Фото

Блогер пожаловался на "колхоз" и вонючее море в Крыму.

В оккупированном Россией Крыму море воняет канализацией, вид на набережную закрывает "вонючий общепит" и не покидает ощущение "колхоза".

Так прогулку по Феодосии описал крымский блогер и сторонник аннексии полуострова Александр Горный на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фанат президента РФ Владимира Путина отметил, что ему "почему-то очень обидно" и "не хватает лоска".

"Прогулка по Феодосии оставила сложное впечатление. Есть туристы, бизнес немного причесался, но вид на набережную упорно стали закрывать шалманами и вонючим общепитом. Море воняет канализацией, на пляжах на гальке стоят столики, и на них пьют из стекла, и непокидающее ощущение невыветриваемого колхоза. Безобразный сарай закрывает вид на галерею Айвазовского и почему-то очень обидно", – написал блогер.

Блогер показал фото из Феодосии Александр Горный в Facebook

Объявление на камне в Крыму Александр Горный в Facebook

Горный пожаловался на запах моря в Феодосии Александр Горный в Facebook

Отдыхающие в Крыму Александр Горный в Facebook

Блогеру "не хватило лоска" в Феодосии Александр Горный в Facebook

В Феодосии на пляже стоят батуты Александр Горный в Facebook

Крымский блогер пожаловался на набережную Александр Горный в Facebook

В Феодосии повсюду продают китайские сувениры Александр Горный в Facebook

Пляж в Феодосии Александр Горный в Facebook

Блогер показал "вонючий общепит" в Крыму Александр Горный в Facebook

Горный пожаловался на электротранспорт на набережной в Феодосии Александр Горный в Facebook

Набережная в Крыму Александр Горный в Facebook

Пляж в Феодосии Александр Горный в Facebook

Крымский блогер показал фото пляжа в Феодосии Александр Горный в Facebook

Пони на набережной в Феодосии Александр Горный в Facebook

Туристы для отдыхающих в Крыму Александр Горный в Facebook

Заведения на набережной Феодосии Александр Горный в Facebook

Люди отдыхают в Феодосии Александр Горный в Facebook

Набережная в Крыму Александр Горный в Facebook

Блогеру не понравился транспорт на набережной в Крыму Александр Горный в Facebook

Горный пожаловался на ситуацию в Крыму Александр Горный в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, на одном из пляжей в Приморском Посаде Запорожской области бабушка "выгуливала" внука на поводке.