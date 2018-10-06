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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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''Могут просто послать'': как украинцев разводят в магазинах и кафе

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В Украине участились случаи выдачи предпринимателями фальшивых чеков. Несмотря на очевидные составляющие таких документов, большинство украинцев не знают, что они должны содержать. Именно поэтому очень велик риск попросту остаться без денег.

Каковы тонкости и как не попасть в ловушку нечестных продавцов - разбирался OBOZREVATEL.

Как должен выглядеть

Такой простой и маленький документ как товарный чек регламентируется отдельным законом Украины. Независимо от того, находится ли потребитель в продуктовом, обувном магазинах, идет в кинотеатр или покупает себе новый телефон - ему везде обязаны выдать чек. Такой документ является гарантией прежде всего для покупателя, что в случае возвращения товара он сможет получить деньги обратно.

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При этом важно обращать внимание не столько на наличие чека, сколько на содержание. Его внешний вид, а также вся необходимая информация прописана в законах Украины, а также в специальном акте "О форме и содержании" расчетных документов.

На самой бумаге должно быть написано “Товарный чек”, а также номер, наименование, адрес субъекта предпринимательской деятельности и его налоговые данные. Важно отметить, в этой графе необязательно должно быть указано название магазина, тут может быть информация о юридическом лице владельца или ФЛП.

Реальный чек

Реальный чек

Атлас

Кроме того, на чеке должно быть все о вашей покупке: дата и время, форма оплаты ( наличная или безналичная), его название, а также количество. Помимо суммы оплаты, должна быть указана сумма ПДВ, а также прописанное слово “сумма” или “вместе”.

Именно на эти составляющие будут смотреть контролирующие органы, если потребитель не сможет вернуть свои деньги у компании напрямую. В таком случае у покупателя будет реальная возможность защитить свои права.

Что делать, если чек фальшивый

Несмотря на очевидность прописанных норм, некоторые компании пытаются манипулировать законом. Речь идет не только о маленьких “конторах”, а о целых торговых сетях или известных франшиз. Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Ассоциации потребителей Украины Максим Несмиянов, даже рестораны или кафе выписывают счет своим клиентам, хотя должны выдавать чек.

''Могут просто послать'': как украинцев разводят в магазинах и кафе

Фальшивый чек

Фальшивый чек

Фальшивый чек

“В Киеве есть одна торговая сеть техники, где сказали своим покупателям, что несмотря на чек, они должны заплатить 140 долларов за пересылку товара в Польшу. Получается, что документы и товар этой компании - серые. Таким образом завозят в нашу страну некачественную продукцию, контрабанду и стараются легализировать”, - привел пример аферы Несмиянов.

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Специалист по защите прав потребителей предупреждает, если полученный покупателем чек окажется фальшивым - деньги вернуть практически невозможно.

“Они могут вас просто послать. Да, если пекутся за репутацию - деньги вернут, а если нет - то вы ничего не докажите. У меня недавно была жалоба, когда люди спутали чек с корешком, который выдает терминал после безналичного расчета. Так вот, это не документ... Мать и дочка жалуются, купили две дорогие шубы, надели их пару раз и обнаружили у себя аллергию. В магазине же им отказали в возврате, потому что не было чеков”, - рассказал Максим Несмиянов.

Чтобы не стать жертвой “развода” и еще раз перестраховаться, украинцам необходимо просто внимательно изучить информацию в чеке, а также хранить его отведенное законом время - 14 дней.

Если же права были нарушены, можно обратиться в Государственную службу по вопросам безопасности продуктов и защите прав потребителей. Этот орган и должен контролировать соблюдение законов продавцами.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Максим Несмиянов
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Статья-говно.Лишь бы написать какую то херню от нефик делать.Я не вижу тут никаких "разводов украинцев" .В Украине продавцы очень давно никого не "посылают" потому что не хотят остаться без клиентов.Особенно подчеркнутое внимание продавцов как раз и в кафе и ресторанчиках.
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