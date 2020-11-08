Facebook удалил сеть ботов-агитаторов, работавших в Украине

Социальная сеть Facebook удалила 94 аккаунта и страницы ботов-агитаторов. По данным аналитиков компании, они через пиар-агентство работали на партию "Батьківщина" и Юлию Тимошенко. Об этом сообщается в отчете Facebook за октябрь, который был опубликован в корпоративном блоге.

"Мы удалили 46 аккаунтов Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунты Instagram, связанные с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией в Украине "Батькивщина", – сказано в сообщении.

В Facebook объяснили, что эта сеть была создана в Украине и ориентировалась на воздействие на украинскую аудиторию.

"Мы обнаружили эту сеть в рамках расследования относительно подозрений на скоординированное неаутентичное поведение в регионе. Мы также получили информацию из публикаций в СМИ о некоторых видах деятельности (MAS. - Ред.) в Украине", – пояснили в компании.

Страницы были удалены именно за "неаутентичное поведение", то есть люди, которые ими руководили, выдавали себя не за тех, кем были на самом деле.

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