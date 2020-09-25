Facebook раскрыл сеть спецслужб России, которая запускала фейки об Украине

Компания Facebook удалила три сети связанных с Россией учетных записей, которые распространяли фейки об Украине, Беларуси, Сирии.

Об этом говорится в заявлении Facebook, распространенном в четверг, 24 сентября. Две группы аккаунтов, по данным соцсети, были связаны со спецслужбами РФ. Одна такая группа насчитывала 23 профиля и 6 страниц в Facebook, а также 8 аккаунтов в Instagram.

Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, российской и украинское политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО" и другие. Сообщается, что на рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили около 10 тысяч долларов.

Официальной причиной удаления аккаунтов стало нарушение правил соцсети относительно иностранного вмешательства.

Другая сеть профилей состояла из 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в, а также 34 Instagram-профилей. Они сосредоточены на темах Сирии и Украины, а также частично – Турции, Японии, Армении, Грузии и Беларуси.

Аккаунты выдавали себя за журналистов и местных жителей этих стран, писали на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправляли людей на свои сторонние сайты.

Третья группа аккаунтов связана с "Агентством интернет-исследований", более известным как "фабрика троллей". В нее входили 5 Facebook-профилей и одна группа, а также три Instagram-аккаунта. Эта сеть ориентировалась на Турцию, Европу и США. На этих страницах размещалась информация на турецком и английском языках. Кроме того, свой сайт там выдавали за платформу независимой турецкой организации.

Данная группа потратила на продвижение своих постов около 4,8 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, против американской компании Facebook подан иск из-за возможного шпионажа за пользователями программы Instagram через видеокамеру телефона.