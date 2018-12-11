Маю й без того безліч претензій щодо цієї світової павутини, хоча б тому, що неодноразово був заблокований, реально геть незрозуміло з якого переляку.

Блокування відбувається на 30 діб, потім ти виходиш на 2 днів "в ефір" і тебе знов заспокоюють на чергові 30 днів, а це все ж таки спілкування з твоїми друзями, я вже не кажу, про висловлювання своїх думок по якимось питаннях.

Звісно після такого, постає не просто невдоволення – якого біса, але й ще й обурення, щодо утисків своїх природніх прав на вже згадане спілкування, а якщо ще й пригадати свободу слова, таку знатну й важливу для будь якого демократичного суспільства, то тут взагалі, стає ще більш не зрозумілою політика саме цієї соціальної мережі, яка від початку задумувалась, як засіб неформального спілкування між звичайними простими людьми, а ні як, не як офіційне джерело розповсюдження інформації в інтересах керівництва держави, що має цією державою й контролюватись.

І мається на увазі не якась конкретна, а будь яка держава, яка намагається, особливо в останні роки, влізти в цю мережу і почати активно впливати на інформацію, яка там циркулює, звісно керуючись самими найкращими мотивами, виключно – інтересами держаної й національної безпеки, хоча, часто густо то геть не так.

Так от, останні "доробки" у ФБ заставляють ще більше "напрягтись", зокрема, на сьогодні, Facebook оновив правила публікування контенту щодо сексуальних домагань.

Якщо конкретно, то заборонено публікувати повідомлення з неявним натяком на секс. Наприклад, висловлювання з сексуальним підтекстом, на кшталт "хочу розважитися сьогодні ввечері". Також заборонено вживати "сексуально-провокаційний сленг" (приклади не наведено).

Уявляєте, яка лафа для тих самих російських тролів, хоча, скажу правду, і в нас, давно вже з’явились "закриті відомчі групи", накшталт Ольгіно, звісно не таких розмірів та й по якості явно не дотягують, які замість того аби боротись з загрозами національній безпеці, відбивають питання захисту іміджу своїх босів, часто густо корумпованих по вуха, або ж з іншими явними соціальними вадами, що й роблять їх активними суб’єктами постійних нападок у власному ж суспільстві, у власній же країні, ото ж і постає питання, куди йдуть державні кошти, але то вже інша історія…

А для нас зараз може постати додаткова можливість бути заблокованим за, ну скажімо для прикладу – вживання "сексуально-провокаційного сленгу" приклади якого навіть не наведено самим ФБ, який ці правила й придумав.

Уявляєте, тобто ці приклади сам собі отой "цензор", що й досі сидить в Московії, на свій хлопський розум висмокче з пальця, чи ще звідкіля і прийме єдино правильне рішення щодо до тебе – блокувати, твою м… по повній і ще й декілька разів підряд. От і вся тобі демократія, свобода слова, совісті і ще бозна чого, за що так багато і гучно говорять на Заході…