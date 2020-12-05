Фабрика под Киевом сделала украшения с надписью "армия России": все детали скандала

Алексей Титофф Жизнь столицы 10:39, 5.12.2020 Обновлено: 17:17, 5.12.2020

В Киевской области Клавдиевская фабрика елочных игрушек делала новогодние украшения для армии России.

Видео с предприятия в Facebook опубликовал Сергей Савченко. На записи показано, как одна из работниц фабрики расписывает елочные шары, где нанесена символика российской армии.

Позже исполняющий обязанности председателя правления Павел Гукасов в соцсети признал, что фабрика поставляет свою продукцию в Россию.

"В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказ размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", – говорится в сообщении.

Гукасов пожаловался, что из-за экономического кризиса и карантина снизился поток экскурсий, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики.

"Поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнения без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован", – написал он.

Гукасов пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве в одном из магазинов продавали футболку с символикой России.

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