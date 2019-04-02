"Езжайте жить на Россию!" В школе Днепра разгорелся языковой скандал

В школе №97 города Днепр ученикам раздали анкеты с вопросами о том, какие языки они хотели бы изучать. Однако русский в них отнесли к языкам "коренного народа".

Фото документа и посвященный скандалу пост опубликовали на странице "Василь Стус" в Twitter. "Ну что, первые ласточки пошли? В Днепре начинают раздавать анкеты с предложением изучать русский язык как язык "коренного народа". Несмотря на то, что в анкете есть и другие языки, вопрос ставится именно насчет русского", — пишет автор.

Анкета, которую выдали школьникам Twitter "Василь Стус"

Новость возмутила подписчиков паблика, и они выразили свое негодование в комментариях под постом, осудив слишком либеральное отношение к языку страны-агрессора в Украине.

"Так в Днепре масса русских школ. Их же не перевели на украинский. Децентрализация-сепаратизация", "Власть, верните украинский язык в общеобразовательное пространство. Повыкидывайте русскоязычных преподавателей из вузов и создайте 100% украинский контент на ТВ и радио, рекламу и сферу услуг", "Где это? Какие скоты", "Хотите больше рюцких школ — езжайте жить на Россию. Уже шестой год существую под оккупацией этой мерзкой, двуногой нечисти", — пишут украинцы.

Ну что, первые ласточки пошли?



В Днепре начинают раздавать анкеты с предложением изучать русский язык, как язык "коренного народа".



Несмотря на то, что в анкете есть и другие языки, вопрос ставится именно насчет русского. pic.twitter.com/g2Jodc3nyO — Василь Стус (@v_stus) 1 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из гимназий Геническа Херсонской области родители школьников пожаловались на то, что их детей заставляют посещать уроки русского языка.

Тем временем, в детском саду Одессы разгорелся языковой скандал из-за заведующей, которая заявила, что не будет разговаривать и проводить праздники на украинском.

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