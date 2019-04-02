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"Езжайте жить на Россию!" В школе Днепра разгорелся языковой скандал

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В школе №97 города Днепр ученикам раздали анкеты с вопросами о том, какие языки они хотели бы изучать. Однако русский в них отнесли к языкам "коренного народа".

Фото документа и посвященный скандалу пост опубликовали на странице "Василь Стус" в Twitter. "Ну что, первые ласточки пошли? В Днепре начинают раздавать анкеты с предложением изучать русский язык как язык "коренного народа". Несмотря на то, что в анкете есть и другие языки, вопрос ставится именно насчет русского", — пишет автор.

Анкета, которую выдали школьникам

Анкета, которую выдали школьникам

Twitter "Василь Стус"

Новость возмутила подписчиков паблика, и они выразили свое негодование в комментариях под постом, осудив слишком либеральное отношение к языку страны-агрессора в Украине.

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Украинцы и русские – братья? В школе Киева разгорелся скандал из-за русского языка

"Так в Днепре масса русских школ. Их же не перевели на украинский. Децентрализация-сепаратизация", "Власть, верните украинский язык в общеобразовательное пространство. Повыкидывайте русскоязычных преподавателей из вузов и создайте 100% украинский контент на ТВ и радио, рекламу и сферу услуг", "Где это? Какие скоты", "Хотите больше рюцких школ — езжайте жить на Россию. Уже шестой год существую под оккупацией этой мерзкой, двуногой нечисти", — пишут украинцы.

"Езжайте жить на Россию!" В школе Днепра разгорелся языковой скандал

"Езжайте жить на Россию!" В школе Днепра разгорелся языковой скандал

"Езжайте жить на Россию!" В школе Днепра разгорелся языковой скандал

"Езжайте жить на Россию!" В школе Днепра разгорелся языковой скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из гимназий Геническа Херсонской области родители школьников пожаловались на то, что их детей заставляют посещать уроки русского языка.

Тем временем, в детском саду Одессы разгорелся языковой скандал из-за заведующей, которая заявила, что не будет разговаривать и проводить праздники на украинском.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Место
УкраинаДнепр
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклоиды так высоко ценят свою мову, что не видят возможности её выживания без запретов конкурирующего языка. Ведь в данном случае язык КОРЕННОГО НАРОДА, НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ, предлагается изучать не вместо мовы. И сразу дикий визг от уродов.
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Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
Крым Андрей, Украинский язык . более 300 лет искоренялся на территории Украины, сначала царской Россией а потом СССР и ни у кого не спрашивали мнения , а тупо закрывали школы , ответ должен быть зеркальный.
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