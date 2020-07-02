Ежедневной статистики смертности по Украине нет и ввести ее невозможно, – Ляшко

Карина Бондаренко Общество 05:33, 2.07.2020 Обновлено: 05:59, 2.07.2020

Министерство здравоохранения и Государственная служба статистики Украины не имеют информации о суточной общей смертности в стране, и ввести оперативный сбор этих данных технически невозможно.

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Об этом в эфире передачи "Мокрик По Живому" на hromadske заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, Госстат предоставляет информацию о смертности раз в месяц.

"В сегодняшних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически. Это система, которая работает и предусматривает внесение в базу. Поднять систему снизу на национальный уровень, верифицировать ее – Государственная служба статистики дает нам на 20 число этого месяца за предыдущий месяц. То есть информацию за апрель мы имеем в мае после 20 числа", – объяснил Ляшко.

Он отметил, что вопрос смертности проходит через регистрационную службу, а каждый летальный случай должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее публикует Государственная служба статистики. Мы также берем оттуда информацию, которой пользуемся, в том числе, когда сравниваем динамику", – рассказал санитарный врач.

При этом Ляшко отметил, что на фоне пандемии COVID-19 в Украине ежедневно отслеживается количество летальных исходов среди пациентов с пневмонией.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине наблюдается кардинальная разница по приросту заболевших COVID-19 в зависимости от региона.

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