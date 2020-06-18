Ежедневное количество больных COVID-19 в Украине выросло в два раза, – Минздрав

Карина Бондаренко Общество 10:13, 18.06.2020 Обновлено: 10:37, 18.06.2020

Ежедневное количество больных COVID-19 в Украине за последнюю неделю выросло в два раза.

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Об этом во время брифинга 18 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что статистика выросла по сравнению с цифрами месячной давности.

Министр назвал причину негативной динамики.

"Если мы проанализируем цифры, которые мы видим последнюю неделю, и сравним это с цифрами месячной давности, то количество заболеваний за сутки у нас выросла в два раза. Это все результат того, что украинцы полностью "отменили" карантин", – заявил Степанов.

Глава Минздрава попросил украинцев задуматься о данных, которые объявляют каждый день.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки.

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