Главная Новости
10 февраля • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Европейцы потеряли всякий стыд, совесть и мозги!

4.6т

Крым таки русский?

Меня тут регулярно дорогие европейские коллеги спрашивают - за что я так не люблю Европу?

Так вот ничего личного тут нет. Я просто не люблю лицемеров и лгунов. Вообще везде, а не только в Европе. В Европе же вы, дорогие мои, потеряли всякий стыд, совесть и мозги, так как именно у вас выбирают вот таких вот чмошников и идиотов, которые встают в очередь за взятками в Москве. И это именно ваша проблема, ваших стран и ЕС целиком. Не американская, а сугубо европейская.

Вот, например, перл от ПАСЕ - НИКАКИХ СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОККУПАЦИИ КРЫМА И РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ, РОССИЕЙ НЕТ.

Меня интересует следующее:

1. Когда переименуют Украину в Малороссию и точно скажут, что это часть московской области?

2. Где состоится расстрел всех несогласных украинцев?

Новости
"Хорошими делами прославиться нельзя..." Соловей объяснил, почему Путин аннексировал Крым

3. Кто следующий в очереди добровольно вступить в московское содружество заключённых наций?

4. Когда в западном мире перестанут избирать во власть мудаков и кретинов?

Потому не надо указывать пальцем на нас и искать причины вашего нравственного уродства в Америке. Вы не хотите сами себя защищать. Нет желания проводить совершенно нужные реформы иммиграции. Русские взятки работают даже на большее количество денег, чем предполагается. Левых борцунов с империализмом и правых патриотов за чистоту больше, чем адекватных людей и все они на подкорме из Москвы. Ну и теперь это недоделанное ПАСЕ.

Украина, если опирается на всех этих господ, в глубоком дерьме и никто пальцем не пошевелит, если её оккупируют.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Крым Новости Крыма
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
8
19
Смешно
37
Интересно
60
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Юра
Марченко Юра
Что этот флинт с острова сокровищ так пекется об украинцах ,ведь 73 процента сказали что они не хотят ненависти к России, нет этот барыга из германии скулит чего то.,тем более Россия никогда не будет никого оккупировать, а Крым всегда был российским.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Вот тут я абсолютно согласен! Правда в USA есть Трамп, блдь тот ещё фрукт! А в остальном прав на все 100%! Ждём новых статей Александр.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
теперь и Европа кклов не устраинвает...))) может вам в Африку податься? думаю, вам там самое место...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги