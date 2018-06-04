Европейская Украина: Портников сказал, сколько нужно времени обществу

Для того, чтобы украинское общество стало по-настоящему европейским, должно пройти порядка 100 лет.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников, отметив, что позитивно настроен относительно будущего Украины.

"Для того, чтобы добиться экономических успехов в этой стране, действительно нужно 20-25 лет. Чтобы все изменилось ментально, нужно почти столетие", - заявил Портников.

"Жить в новых экономических и моральных условиях, которые еще только создаются, смогут дети людей, которые сейчас приходят в жизнь в новых экономических условиях (то есть дети тех, кому сейчас 23-30 лет). Они могут учиться в новой школе, смотреть другое телевидение, читать другие сайты, иначе путешествовать по миру, чем их родители, и это их очень изменит. И это для меня абсолютно очевидно", - рассказал публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников также назвал единственный способ для возвращения Крыма.