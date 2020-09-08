"Европейская Солидарность" потребовала немедленного расследования нападения на Балуха
Партия "Европейская Солидарность" выразила обеспокоенность нападением на бывшего политзаключенного Кремля и активиста Владимира Балуха и потребовала немедленного расследования этого преступления.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы. Отмечается, что его жизнь находится под угрозой. Приводим полный текст:
"Мы серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста нашей партии Владимира Балуха.
Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит.
Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии.
Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм.
Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления.
Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел.
Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь".
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Балуха избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.