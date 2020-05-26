"Европейская Солидарность" официально заявила о разбойном нападении ГБР на Музей Гончара

Партия "Европейская Солидарность" заявила о вооруженном нападении Государственного бюро расследований на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политсилы. В тексте отмечается, что силовики, помимо прочего, унижали директора центра.

"Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". Это – одно из лучших музейных заведений страны.

"ЕС" официально заявила о разбойном нападении ГБР в Музей Гончара ВВС

Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение", – говорится в заявлении.

Кроме того, в партии отметили, что силовики пытались совершить кражу и напали на представителя СМИ.

"ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина.

Спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

ГБР не имеет санкций суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям", – говорится в тексте.

В партии отметили, что адвокаты пятого президента, лидера "ЕС" Петра Порошенко дадут правовую оценку неправомерным действиям ГБР, а также подадут соответствующие иски и жалобы.

На основе всего, что произошло, в политсиле сделали вывод, что главной причиной нападения стали "попытки власти отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности".

"Показательно, за год бурных детективных поисков "зеленые шерлоки холмсы" не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение. Поэтому свежее сфабрикованное уголовное дело касается уже допрезидентского периода, а в дальнейшем, очевидно, возьмутся за юность и детство. Законно ли он пошел в школу.

У бездарной власти сдают слабые нервы: до конца их второй весны осталось всего пять дней. И пора не из предшественников спрашивать, а самим отвечать за свои действия, в том числе и коррупционные, старательно игнорируемые правоохранительными органами", – отметили в "Европейской Солидарности".

Партия призвала президента и других представителей власти вернуться в правовое конституционное поле, прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, а также уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и начать действовать на пользу государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов прокомментировал нападение ГБР на Музей Гончара в Киеве, отметив, что "так начиналась Россия в Крыму".