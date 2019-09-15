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15 сентября • обновлено в 10:47
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Европе нужна Украина: Кулеба раскрыл карты новых переговоров с ЕС

1.4т Читать материал на украинском

Украина нужна Европейскому Союзу для усиления международного влияния, поэтому их отношения вскоре могут выйти на новый уровень.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Апострофу".

"Отношения полны оптимизма. Потому что произошла перезагрузка власти в Украине и в Еврокомиссии. Европейский союз хочет быть более влиятельной силой на глобальной сцене. Для этого им нужна Украина, именно как часть Европы", – сказал он.

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Кулеба раскрыл карты новых переговоров с ЕС

Кулеба раскрыл карты новых переговоров с ЕС

Деловая столица

По словам Кулебы, на данный момент открылись новые возможности для углубления отношений Украина-ЕС.

"Конечно, будет много рисков, много противодействий, вызовов. Сейчас можно продолжить то, что начато, но выйти и на другое качество. Потому что новые люди в украинской, и в европейской власти могут установить новые отношения и открыть новые возможности для развития", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией.

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Тема
Евроинтеграция
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как же Украина может усилить ЕС? Только трудолюбивыми нерабами на сельхозполях! До какого днища должна была докатиться страна, чтобы народ валил на заработки в Польшу! Ещё хлеще - в Прибалтику! Из этих стран коренные сами бегут, задрав штаны, а украинцам норм, выгодно! СУГС, блин!
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