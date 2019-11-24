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24 ноября • обновлено в 16:02
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"Европа все ближе!" Украинцы штурмом взяли секонд-хенды. Видео

4.7т
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В нескольких городах Украины толпы горожан, собравшихся под секонд-хендами в день завоза, разбили и едва не выломали двери во время открытия магазинов.

Очевидцы показали в сети видео таких штурмов в Харькове и Ровно. Ролики опубликованы в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подобные атаки на секонд-хенды стали привычными.

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В Ривне люди штурмовали секонд-хенд

В Ривне люди штурмовали секонд-хенд

Скриншот из видео

"Харьков, конец ноября 2019 года. Новый завоз в секонд", – сообщает канал "Харьков 1654".

"Европа все ближе и ближе! В Ривне подростки штурмом взяли секонд-хенд. Уровень доходов населения не позволяет покупать хорошие и новые вещи или же это менталитет?" – передает уже другой канал в Telegram "Нетипичный Харьков".

В Харькове люди устроили большую потасовку возле секонд-хенда

В Харькове люди устроили большую потасовку возле секонд-хенда

Скриншот из видео

При этом на выложенных в сети роликах можно заметить, что люди в толпах, штурмующих секонды, не выглядят бедно одетыми. Известно ведь, что "порыться" в поношенных европейских вещах, среды которых встречаются и брендовые, любят даже ярые модники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве покупатели штурмовали магазин "Мир секонд хэнда", чтобы первыми попасть на новый завоз товара. Соответствующее видео было опубликовано "Новостями-N". Местное издание уточняет, что подобная давка происходит еженедельно.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Харьков
Тег
секонд-хенд
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Исаев Максим
Исаев Максим
За кружевными труселями ломятся! В Европу хотят!
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4
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Исаев Максим
Исаев Максим
Зима близко! А газа российского нимае!
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3
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Они их постоянно штурмуют, а вы сейчас только обратили внимание, это наверное кризис жанра, написать больше не о чем
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