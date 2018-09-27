Тема электроэнергетики никогда не оставалась в стороне политических дискуссий как на государственном уровне, так и на уровне субъектов хозяйственной деятельности и общественности Украины. Обеспечение электроэнергией – без преувеличения стратегический вопрос, который напрямую касается как реального сектора экономики, так и каждого отдельного домохозяйства. И конечно же, в этой сфере правильное, эффективное тарифообразование является одним из ключевых элементов развития отрасли.

Уже всем хорошо известная формула Роттердам+, от которой, собственно, и зависит тариф на электроэнергию вызывает достаточно много критики со стороны не только общественности, но и политиков и даже экспертов в этой сфере. Многие называют ее несправедливой и даже грабительской наряду с газовой формулой "Дюссельдорф+".

Давайте попробуем разобраться в ситуации. Критики часто не говорят о том, что внедрение рыночных механизмов установления цен на уголь и электроэнергию, одним из которых как раз является формула "Роттердам+", ни что иное как одно из важных условий Европейской интеграции Украины в части энергетики. Речь идёт об имплементации так называемого Третьего энергопакета ЕС – комплекса нормативных документов, призванных создать конкурентные и прозрачные условия игры в сфере энергетики.

Соотвествие формулы Роттердам+ принятому курсу в ЕС недавно также подтвердилось и выводами Европейской ассоциации угля и лигнита (EURACOAL). Euracoal – это зонтичная организация европейской угольной промышленности. Родоначальником организации была Европейская ассоциация твердых топлив – CECSO, которая, в свою очередь, была организована после истечения срока действия Договора ECSC о создании Европейского сообщества угля и стали. Задача EURACOAL заключается в том, чтобы подчеркнуть важность вклада угля в безопасность энергоснабжения в рамках ЕС, стабильности цен на энергоносители, повышения экономической ценности и защиты окружающей среды. EURACOAL стремится стать активным коммуникатором с целью создания надлежащей структуры, в которой могут работать европейская угольная промышленность и потребители угля.

Новости Энергорынок Украины заработает по новым европейским правилам

В сентябре 2018, г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала отчет EURACOAL по методике определения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине. Согласно выводам европейских экспертов, предусмотренный подход к определению индикативной цены энергетического угля на основании средней цены угля на европейском рынке (API2) является лучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины и ставит отечественный рынок в соответствие с другими странами. Это объясняется тем, что почти весь европейский угольный бизнес осуществляется по прямой или косвенной ссылкой на API2. Такой показатель, как убеждены эксперты в EURACOAL - наиболее ликвидный, поскольку включает в себя большое количество ценовых предложений, предоставляемых как покупателями, так и продавцами ресурса.

Также, в отчете EURACOAL акцентируется внимание на мировых тенденциях ценообразования энергетического угля:

1. Страны всего мира, которые импортируют уголь, независимо от того, они производят уголь внутри страны или нет, должны соответствовать международным ценам с учетом стоимости транспортировки.

2. Страны, в которых добыча внутреннего угля уменьшалась, использовали европейские контрольные цены, как лучший показатель соответствующей цены на эквивалентный товар.

3. Показатель API 2 фиксирует ценовую активность во всей северо-западной Европе, со многими покупателями и продавцами. Именно поэтому ликвидность в API 2 превышает показатель других индексов.

Кроме того, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) также сделал экспертное заключение, что формула "Роттердам +" - экономически обоснована и ущерб государству не причинен. Более подробно это описано в материале по ссылке.

Напомню, что формула Роттердам+ будет действовать в Украине еще как-минимум до средины 2019-го года, после чего, в случае создания свободного рынка электроэнергии, он будет заменена на полноценные рыночные механизмы определения цены на уголь и электроэнергию соответственно. Всё это должно значительно повысить уровень инвестиционной привлекательности отрасли и усилить в результате энергетическую независимость Украины.