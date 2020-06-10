Европа открывает границы после эпидемии коронавируса, но не для Украины: куда реально полететь летом

Страны Европейского Союза до конца июня откроют внутренние границы и отменят ограничения на передвижение в пределах ЕС, введенные в начале марта из-за эпидемии коронавируса. Граждане третьих стран, в том числе и Украины, путешествовать по Европе пока не смогут. Сначала въезд разрешат жителям государств, где эпидемиологическая ситуация наиболее благоприятна и вирус идет на спад. Украина в этот список пока не входит. И на это есть две причины.

Когда карантинные ограничения отменят для наших граждан – читайте в материале OBOZREVATEL.

Европа открывается после 3-месячного карантина

Большинство европейских стран отменит прохождение границ в середине июня. Это значит, что европейцам и жителям стран Шенгенской зоны можно будет свободно передвигаться без справок о наличии коронавируса и 14-дневной самоизоляции. Первыми с 15 июня откроются Франция, Бельгия, Германия, Греция, Австрия, Нидерланды и Чехия. Италия, пострадавшая от коронавируса больше всех, принимает туристов из Шенгенской зоны уже с 3 июня.

Но открытие границ не означает, что карантин окончен или его отменили. Ограничения в ЕС только ослабляют. Ношение маски во всех общественных местах, то есть повсюду, а также соблюдение социальной дистанции – является обязательным для туристов изо всех стран. За несоблюдение предусмотрены немалые штрафы – от 400 до нескольких тысяч евро.

Когда и куда реально будет улететь летом

Официально международное авиасообщение в Украине открывается с 15 июня. Уже на следующий день, во вторник, 16 июня, в аэропорту "Жуляны" анонсируют 14 авиарейсов.

Анонс авиаперевозок

Однако ни одна из этих стран не подтвердила открытие границ с нами и не отменила режима самоизоляции для украинцев. Собственно, как и правительство нашей страны. Пока каждый, кто приезжает из-за границы, должен пройти 2-недельную самоизоляцию.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин не взялся прогнозировать, сколько именно авиарейсов полетит в день открытия украинской границы. По его словам, авиаперевозчики начали продавать билеты и наблюдают за динамикой. Кроме того, есть еще психологический фактор: пассажир должен поверить, что путешествие самолетом будет безопасным для его здоровья. Только после этого появится определенный спрос на перелеты.

"Авиарынок в глубоком шоке, из которого будет выходить очень поэтапно и очень долго. Вот Lufthansa раньше летала во Франкфурт и Мюнхен 3-4 раза в день, а сейчас видим заявку – 3 раза в неделю. Ryanair ранее выполнял 70 рейсов в неделю, а теперь планирует 18 в месяц. Все будет зависеть от продажи билетов. Пустыми самолеты летать не будут. Например, на прошлой неделе МАУ заявил два рейса в Одессу – один 5 июня, второй – на следующий день, 6. Первый полетел, второй отменили из-за отсутствия запроса", – уточнил он.

Так когда украинцы смогут поехать за границу? Большинство экспертов считают, что это произойдет в августе. Оптимистичные прогнозы – середина июля. Но пока неизвестно, будут ли требовать от путешествующих тест на коронавирус, который надо сделать перед поездкой. Такой риск есть, поскольку каждая из стран пытается не допустить "въездного ковида".

Европа пока не открывает границы для Украины

Украинские эпидемиологи и ученые, занимающиеся математическим моделированием прогнозов, считают, что эпидемия в Украине начнет спадать со середины июня. Соответственно, это должно стать позитивным сигналом для ЕС, что украинские туристы не несут угрозы заражения.

До сих пор неизвестно, как с нами будут восстанавливать авиасообщение азиатские страны. По прогнозам туроператоров, это произойдет не раньше глубокой осени. Например, Qatar Airways анонсирует открытие своих рейсов с Киевом на конец октября. Более оптимистичный Египет, который планирует открываться в августе-сентябре.

Точно известно, что с 1 июля границу с Украиной открывает Турция, Грузия и, возможно, Греция. Однако на днях, грузины заявили, что въезд к ним возможен только при наличии справки об отсутствии коронавируса. А греки пока ссылаются "на условия стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах" и окончательно не подтверждают открытия.

В пресс-службе авиакомпании МАУ OBOZREVATEL рассказали, что готовятся к рестарту полетов, исходя из межправительственных соглашений, заключаемых между разными государствами по восстановлению авиасообщения. В период после 15 июня там планируют два-три раза в неделю летать в Одессу, Харьков, Днепр и, возможно, во Львов. Среди международных направлений – Амстердам, Лондон, Париж, Ларнаку, Афины, Стамбул. И туристические страны – Турция, Черногория, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия, Испания, Албания.

"Эти страны или уже заявили о готовности принимать украинцев или планируют это сделать в ближайшее время. Дальнейшее расширение географии полетов будет зависеть от ослабления принимающих стран по ограничительным нормам. Мы еще планируем Тель-Авив, Каир, Баку, Кишинев, Милан, Вена, Берлин, Барселону. Ждем соответствующих двусторонних правительственных решений", – отметили в МАУ.

Что касается стоимости билетов, то МАУ предложит пассажирам "видоизмененные, дешевые и более базовые тарифы". О конкретных ценах там обещают рассказать позже, перед официальным запуском полетов.

В чем проблема Украины

Из неофициальных источников OBOZREVATEL стало известно, что европейцев беспокоит небольшое количество тестирований на коронавирус на 1 тыс. населения в Украине. В частности, за почти 3 месяца эпидемии у нас провели только 437 тыс. исследований (по состоянию на 9 июня. – Ред.). Тогда как в той же Польше, которая по распространению динамики вируса и количеству населения похожа на Украину – по состоянию на вторник, 9 июня, их сделали чуть более 1 млн.

Уровень тестирования в Польше

Добавляет оптимизма, что в последние недели уровень тестирования в Украине увеличился почти вдвое и дошел до польского – 10-14 тысяч в сутки. Но если уровень заболеваемости коронавирусом в Западной Европе значительно снизился, то в Украине эпидемия только что начала идти на медленный спад. И это ощутимо беспокоит европейцев.

"Европейские страны, открывая границы для туристов, не спешат принимать именно наших соотечественников, считая, что эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизировалась", – отметил Павел Рябикин.

Итак, въезд для украинцев в страны ЕС откроется, когда будет снижаться количество новых больных коронавирусом. Об этом сказал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заверив, что ведет переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев, насчет летних путешествий.

"У них нет проблем как с доверием к нашей статистике, так и с доверием к количеству проведенных нами тестов. Есть определенный лимит количества больных на 100 тысяч населения. Мы находимся очень близко к этому порогу, поэтому даже незначительное уменьшение числа новых больных позволит нам вписаться в эти стандарты и въезд для украинцев будет открыт", – заверил он.