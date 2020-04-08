Европа начала смягчать карантин из-за COVID-19: чего ждать Украине и когда отступит коронавирус

Австрия, Дания, Норвегия, Чехия и Литва после пасхальных праздников, 12-13 апреля, готовятся ослабить карантин. В большинстве из этих стран его ввели из-за пандемии коронавируса за месяц до того – 13-15 марта.

OBOZREVATEL проанализировал, какие именно ограничения отменят для европейцев и когда смягчение карантина следует ожидать Украине.

Австрия

Начнем с Австрии, где эпидемия вируса вспыхнула в первых числах марта, а уже через 2 недели по всей стране ввели жесткие ограничения на передвижение людей. Из дома разрешили выходить только в трех случаях – за продуктами, на работу и предоставить кому-то помощь. По состоянию на среду, 8 апреля, в 9-миллионной стране зафиксировано 12 тысяч 675 больных. За последние сутки заболело 36 человек, общая смертность – 243 человека. Спад заболевания в Австрии начался с 5 апреля. С того дня количество выздоровевших начало превышать количество новых инфицированных.

Если в Австрии и дальше не будут фиксировать повышение заболеваний, с 14 апреля планируют открыть магазины площадью до 400 квадратов. При этом на 20 кв.м не должно находиться более одного человека.

С 1 мая хотят открыть все магазины, торговые центры и парикмахерские. Люди должны быть в масках. Гостиницы и рестораны останутся закрытыми как минимум до середины мая. Когда страна откроет границы – еще не решили, точных планов нет и на период лета.

Карантин в мире из-за коронавируса

Дания и Норвегия

Дания, которая 13 марта одной из первых в Европе закрыла свои границы из-за стремительного распространения коронавируса, уже через две недели начала фиксировать снижение количества больных. По состоянию на среду, 8 апреля, в стране зафиксировано 5071 заболевших и 203 смерти. После Пасхи правительство планирует открыть детские сады и школы для учеников 0-5 классов. Большинство занятий намереваются проводить на улице, а в помещении сохранится требование соблюдать дистанцию. Людям понемногу позволяют возвращаться в офисы. Однако церкви, библиотеки, торговые центры и спортзалы будут закрыты по меньшей мере до 10 мая.

Об ослаблении карантина заговорили также и в Норвегии. Детские сады там начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы, а также университеты, колледжи и профессионально-технические училища для выпускников откроют через неделю – с 27 апреля. Тогда же планируют разрешить работать парикмахерским, салонам красоты, однако людей все еще просят работать дистанционно. По состоянию на среду, 8 апреля, в Норвегии 6086 больных, умерли 89 человек.

Ослабление карантина после пасхальных выходных анонсировали в Литве, а в Чехии уже позволили бегать без масок, заниматься спортом на улице, на днях планируют открыть часть магазинов. Заболевание в этих странах также идет на спад.

Остальная Европа и США

Эпидемия коронавируса идет на спад в Италии и Испании, которые еще неделю назад были лидерами по количеству инфицированных и умерших за сутки. Уменьшение количества больных фиксируют также в Германии, а вот Франция и Великобритания, по оценкам эпидемиологов, еще не достигли пика. Увеличение количества больных фиксируют также и в Нидерландах. В этих странах о смягчении карантина пока не говорят. Так же, как и в США, которые до сих пор остаются лидером по количеству инфицированных – 400 546 человек. За последние сутки в стане 33,5 тысячи новых случаев. Всего с начала эпидемии умерли более 12 тысяч человек.

Украина

Ежедневное увеличение количества больных фиксируют также в Украине. В Министерстве здравоохранения говорят, что мы только в начале пути к пику, поэтому о смягчении карантина говорить рано. В СНБО OBOZREVATEL рассказали, что планировать смягчение карантина можно будет только тогда, когда Украина пройдет пик заболевания. По прогнозам МОЗ, он может наступить 14-15 апреля, но большинство украинских вирусологов сходятся во мнении, что его стоит ждать в период 23-26 апреля. После этого возможен спад количества инфицированных, соответственно и смягчение карантина.

"Пик придется на период после 20 апреля, затем очень быстро пойдет на убыль. Начнет срабатывать иммунитет, циркуляция вируса резко снизится. Как быстро он рос – так же быстро начнет и спадать. Плюс солнце, тепло, удлиненный световой день, карантинные мероприятия сработали. Уже в мае эпидемия перейдет на уровень отдельных случаев, возможно, не единичных, а десятков. Лето станет этапом передышки", – сказал OBOZREVATEL бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

Коронавирус

С таким мнением соглашается украинский инфекционист Алла Мироненко. Она считает, что карантин в Украине можно ослаблять с 24 апреля при условии, если сможем удержать распространение вируса.

"В Украине экстраординарная ситуация. Мы впустили 150-170 тысяч людей, которые вернулись из наиболее инфицированных стран. Вот они и те лица, с которыми они контактировали, делают нам сейчас погоду. Если этот "ресурс" иссякнет и все будут соблюдать гигиену рук, дистанцию, а в помещении носить маску, думаю, нам удастся сдержать вирус. Ляшко на днях сказал, что наши лаборатории недогружены образцами на вирус. Это значит, что больных не так уж и много. Это уже очень хороший знак. Дай Бог, чтобы так было. Если больных будет мало – карантин ослабят, правда, не сразу, а постепенно. Я бы еще запустила общественный транспорт, но вход в него позволить только тем, кто в масках и перчатках. А вот школы открывать не стоит, дети могут служить источником распространения возбудителя", – уточнила инфекционист.

Практически все вирусологи и эпидемиологи сходятся во мнении, что летом вирус отступит из-за ультрафиолета, ветра и уменьшения скопления людей в одном месте. К тому же вирус, который "зародился" еще в декабре, начнет уменьшать свою циркуляцию из-за "естественной волны самой эпидемии". По словам инфекциониста и бывшего директора Центра здоровья Владимира Курпиты, это означает, что прежде всего COVID-19 заразились более чувствительны группы населения, а теперь эта тенденция начинает ослабевать.

Вместе с тем эпидемиологи не берутся прогнозировать, какой будет осень, когда коронавирус должен вернуться снова. Одни говорят, что он может стать менее агрессивным, потому что вроде бы "выполнил свою первоначальную функцию", а другие, что сохранит свою динамику до тех пор, пока не переболеет хотя бы 30% всего человечества. Лишь после этого его агрессивность начнет уменьшаться. Точно известно, что коронавирус уже никогда не исчезнет и будет с людьми так же, как и грипп.

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