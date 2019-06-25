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"Европа капитулировала перед Россией!" В Киеве забросали посольство Австрии кровавыми деньгами

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Во вторник, 25 июня, активисты вышли на пикет под стены посольства Австрии в Киеве в знак протеста против поддержки этой страной решения ПАСЕ о возвращении России.

Дипведомство забросали окровавленными псевдокупюрами, передает 24 канал. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что несколько десятков протестующих пришли с плакатами "Нет реваншу!", "Нет России в ПАСЕ!", "Украина воюет, Европа капитулирует", "Нет продажному ПАСЕ", "Стоп Путин", "Украина не сдается".

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Протест под посольством Австрии

Протест под посольством Австрии

24 канал

Далее активисты планируют пикетировать посольства и других европейских стран, которые поддержали возвращение российской делегации в ПАСЕ. Их главное требование – отменить скандальную резолюцию.

Маршрут участников акции выглядит таким образом: посольство Австрии, посольство Германии, посольство Армении, посольство Норвегии, посольство Италии, посольство Словакии, посольство Франции, посольство Финляндии, посольство Нидерландов, офис Совета Европы.

Протест под посольством Австрии

Протест под посольством Австрии

Укринформ

Протест под посольством Австрии

Протест под посольством Австрии

24 канал

Протест под посольством Австрии

Протест под посольством Австрии

24 канал

Протест под посольством Австрии

Протест под посольством Австрии

24 канал

"Европа капитулировала перед Россией!" В Киеве забросали посольство Австрии кровавыми деньгами
"Европа капитулировала перед Россией!" В Киеве забросали посольство Австрии кровавыми деньгами
"Европа капитулировала перед Россией!" В Киеве забросали посольство Австрии кровавыми деньгами
"Европа капитулировала перед Россией!" В Киеве забросали посольство Австрии кровавыми деньгами
"Европа капитулировала перед Россией!" В Киеве забросали посольство Австрии кровавыми деньгами

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

  • 25 июня в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

  • Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

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Темы
Санкции против РоссииНовости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Щас на Донбассе террористы ВСУ начнут утюжить свои города и посёлки, чтобы напомнить о "российской агрессии".
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Всем принявшим участие в акции активистам уже запрещен въезд в ЕС ))))))))))) Так что не видать им кружевных труселей .как своих ослиных ушей
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ivanov koly
ivanov koly
в Австрии путин пол правительсва скупил.там россеюшку любят, особенно их деньги
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CARGO 100
CARGO 100
ivanov koly, а ты деньги ненавидишь?
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