Десять дней, которые изменили мир: так начиналась Революция Достоинства

Революция Достоинства началась в 2013 году. Шесть лет спустя не только за рубежом, но даже в Киеве многие считают, что первопричиной был разгон протестующих "Беркутом" в ночь на 30 ноября, известный как "Кровавая елка".

На самом же деле протесты начались еще 21 ноября и никто тогда не называл их революцией. В канун шестой годовщины этих событий, OBOZREVATEL подготовил хронологию десяти дней 2013 года, которые изменили Украину и мир навсегда.

21 ноября – отказ подписать ассоциацию с ЕС и призыв Мустафы Найема

Подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС Виктор Янукович обещал еще в феврале 2013-го и это активно обсуждалось в обществе и СМИ на протяжении всего года. Но 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к подписанию документа, при этом заявив о необходимости восстановить диалог с Российской Федерацией и Таможенным союзом.

Скандальное решение вызвало возмущение среди украинцев и вскоре в Facebook появился пост журналиста Мустафы Найема.

Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами „Я готов“. Как только наберется больше тысячи, будем организовываться

Позднее, приблизительно в 20:30, Мустафа Найем опубликовал призыв, который стал знаменитым и, как принято считать, стал официальным началом Евромайдана.

При этом основным средством общения для протестующих стал Twitter – в первую очередь, благодаря тому, что требовал очень мало трафика – это стало ключевым преимуществом для мобильного интернета тех лет. Именно в этой соцсети уже 21 ноября хештег #євромайдан вышел в украинские, а позднее и в мировые тренды.

В первый день на Майдане было около полутора тысяч протестующих. Позднее, в тот же вечер к киевскому протесту присоединился и Львов, но и там митингующих набралось сравнительно немного.

Первая ночь Евромайдана

Один из самых первых твитов с хештегом #євромайдан

22 ноября – мирный протест и выступление Николая Азарова

Главным событием в украинском медиа-пространстве 22 ноября 2013 года стало выступление премьер-министра Украины Николая Азарова в Верховной Раде. Глава правительства официально подтвердил: подписание ассоциации с ЕС фактически заморожено.

Тем временем, акция протеста на Майдане Незалежности разрасталась, но оставалась исключительно мирной. Люди танцевали и общались, на импровизированной сцене давали слово любому желающему.

В этот день, 22 ноября, свое вещание начал телеканал "Громадське ТБ". Вместе с "5 каналом" "Громадське" стало основным источником информации о событиях Евромайдана, в то время как провластные телеканалы и СМИ предпочитали замалчивать или очернять акции протеста.

Под вечер МВД стянуло в центр Киева огромное количество бойцов внутренних войск и "Беркута", однако они не препятствовали проведению митинга. Что примечательно, на Майдане не было знамен каких-либо политических партий.

Основную массу сторонников евроинтеграции представляли студенты

Основную массу сторонников евроинтеграции представляли студенты

23 ноября – поддержка Евромайдана за рубежом

Именно с 23 ноября протест Евромайдана стал по-настоящему международным. Акции в поддержку украинских протестующих прошли в Польше, Британии, Канаде, Чехии, Бразилии и даже Южной Корее. "На Евромайдан" выходят украинцы в Одессе и Виннице, Ивано-Франковске и Хмельницком, в Луцке и Донецке. В Киеве Евромайдан постепенно разделяется на "политический" – на Европейской площади, и "без политики" – на Майдане Незалежности.

Акция в поддержку Евромайдана в Лондоне

24 ноября – Народное вече и первый штурм Евромайдана

24 ноября 2013 года в центре Киева прошел масштабнейший митинг "За Европейскую Украину". Более ста пятидесяти тысяч человек собрались на Европейской площади и Майдане Незалежности. На Народном вече были сформированы главные требования к режиму Виктора Януковича: подписать ассоциацию с ЕС, отправить правительство Азарова в отставку, освободить Юлию Тимошенко и прекратить политические репрессии.

Народное вече

На Європейській 24 намети. До 22.00 їх стане у 5 разів більше, тоді почнеться заселення, - Парубій. #євромайдан pic.twitter.com/CA1ecZQpTH — Natalie Sedletska (@natasedletska) 24 листопада 2013 р.

В тот же день разгорелись первые крупные стычки сторонников евроинтеграции с правоохранителями. Когда колонна протестующих выдвинулась с Майдана в правительственный квартал, под Кабинетом министров их встретил "Беркут" и "титушки".

Тем временем, на Майдане Незалежности были установлены палатки, а Андрея Парубия избрали комендантом палаточного городка.

Палаточный городок на Майдане

Вечером 24 ноября в 23.20 "Беркут" провел первый серьезный штурм Евромайдана. Около тысячи бойцов МВД несколько раз атаковали протестующих на Европейской площади, но их сумели оттеснить.

Еще в начале революции власть уже пыталась не пускать протестующих в Киев

При первом же штурме Евромайдана использовался слезоточивый газ

В сети мгновенно поднялась волна возмущения

На призыв о помощи откликнулись сотни украинцев

25 ноября – обращение Януковича, зачистка Майданов

25 ноября, спустя три дня после начала протестов, из "режима тишины" вышел Виктор Янукович. Он выступил с телеобращением, заявив, что обещает не сходить с европейского пути.

У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же как никто не столкнет нас с праведной дороги, ведущей к этой мечте. Я никогда не сделаю ни одного шага в ущерб Украине и народу.

Для Киева этот день прошел спокойно, однако все обстояло иначе в Одессе и Днепре. Одесский Евромайдан был зачищен силами милиции и "Беркута". А в Днепре "титушки" разгромили палаточный городок сторонников евроинтеграции, избив протестующих.

Евромайдан в Днепре был разгромлен "титушками"

Милиция зачищает Евромайдан в Одессе

26 ноября – забастовка студентов и объединение Евромайданов Киева

26 ноября была объявлена всеукраинская студенческая забастовка. КНУ Шевченко, КПИ, Киево-Могилянская академия и другие столичные вузы массово вышли на Евромайдан и призвали всех студентов присоединяться к протесту. Тем временем, акции протеста на Европейской площади и на Майдане Незалежности наконец-то объединились под лозунгом "Без политики".

Призыв к студентам выходить на забастовку

Виктор Янукович в этот день дал развернутое интервью для украинских телеканалов, самой запомнившейся частью которого стали "аплодисменты протестующим".

Тем временем, поддержкой Евромайдана отметился Симферополь, и даже Москва.

Оце дійсно сила...оце я розумію

Українці влаштували #євромайдан на Красній Площі в Москві під гаслом "Слава Україні!" pic.twitter.com/JQpmAYqWhV — Yana Staruhina (@Yana_star1) 26 листопада 2013 р.

26 ноября протестующие с Майдана Незалежности и Европейской площади объединились

26 ноября протестующие с Майдана Незалежности и Европейской площади объединились

26 ноября протестующие с Майдана Незалежности и Европейской площади объединились

27 ноября – студенты выходят на марш протеста

Разделившись на несколько колонн, киевские студенты побывали в столичных вузах, призывая всех желающих присоединяться к акции протеста. В итоге, объединившись на Майдане Незалежности в общую колонну численностью в 15 тысяч человек, студенты отправились к Администрации президента, где передали требование к Виктору Януковичу – подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Марш студенческой колонны

Евромайдан 27 ноября

28 ноября – начало саммита в Вильнюсе

Один из самых спокойных дней в центре Киева – Евромайдан замер в ожидании итогов саммита "Восточное партнерство". Виктор Янукович прибыл в Вильнюс для участия в дипломатических мероприятиях и протестующие надеялись, что ассоциация с Евросоюзом все-таки будет подписана.

Евромайдан 28 ноября

29 ноября – отставка Януковича, Вакарчук на Майдане

29 ноября 2013-го несколько тысяч сторонников евроинтеграции образовали в Киеве живую цепь с требованием к президенту Украины: "Подпиши!".

Живая цепь в Киеве AFP

Однако, Виктор Янукович покинул Вильнюс, так и не подписав Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Более того, в тот день не была подписана даже декларация о намерениях, так как Янукович заявил, что переговоры с ЕС Украина продолжит только при участии в них России. Представители Евросоюза же категорически отказались от подобного формата.

Вильнюсский саммит 29 ноября

Евромайдан принял резолюцию с требованием отставки Виктора Януковича с поста президента и запланировал проведение очередного массового народного вече на первое декабря.

А вечером 29 ноября на Майдане впервые выступил Святослав Вакарчук. Финал его речи был предсказуем: протестующие потребовали исполнения песни "Вставай", которая с подачи "5 канала" стала негласным гимном молодого Евромайдана.

Вакарчук впервые поет на Майдане

Дякую за щирість, #євромайдан!

Велика честь виступати перед вами! — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 листопада 2013 р.

30 ноября – разгон Евромайдана

В ночь на 30 ноября на Майдане Незалежности оставалось около тысячи активистов. Большинство из них – молодежь и студенты. Той ночью, около четырех часов, Евромайдан был атакован "Беркутом".

Под равнодушные, подчеркнуто вежливые просьбы "освободить территорию для работы коммунальных служб" митингующих окружили, согнали на стелу, где планомерно избивали и вышвыривали прочь. Менее чем за час главная площадь Киева была жестоко, хладнокровно и эффективно зачищена от людей. Многие избитые, опасаясь преследования, спасались в Михайловском монастыре.

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября стал последней каплей терпения украинцев

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября стал последней каплей терпения украинцев

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября стал последней каплей терпения украинцев

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября стал последней каплей терпения украинцев

Разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября стал последней каплей терпения украинцев

Некоторые из участников протеста спрятались в Михайловском монастыре

Утром Майдан опустел ВВС

Начало революции

30 ноября 2013 года было последним мирным днем Евромайдана. Жестокий разгон протестующих, который устроил "Беркут", радикально изменил настроения украинцев. Когда режим Януковича показал, что не брезгует силовыми методами для того, чтобы удержаться у власти, безобидный протест перерос в настоящую революцию. Уже 1 декабря 2013 года митинг в центре Киева собрал более ста тысяч участников, а вечером закончился попытками штурмовать Администрацию президента и еще более жестокими ответными действиями "Беркута" и милиции.

Митинг 1 декабря 2013 года

"Беркут" жестоко разгоняет митингующих на улице Банковой

Бойцы "Беркута" издеваются и избивают задержанных протестующих

Через семь с половиной недель, 22 января, появились первые воины Небесной Сотни. На улице Грушевского силовики убили протестующих – Михаила Жизневского и Сергея Нигояна, а под Борисполем обнаружили изуродованное тело еще одного участника революции – Юрия Вербицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование расстрелов Небесной Сотни во время Революции Достоинства остановлено. Об этом заявил уволенный из управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

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