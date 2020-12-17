Еврокомиссия разрешит продажу вакцин от COVID-19 через 48 часов после одобрения
Вице-президент Еврокомиссии Маргарит Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса выдадут через 48 часов после одобрения препаратов BioNTech и Pfizer экспертами Европейского агентства по лекарственным средствам.
Об этом он заявил в среду, 16 декабря, во время дебатов в Европарламенте по стратегии вакцинации от COVID-19, передает El Pais. Обычно этот процесс занимает два месяца.
"Если EMA позволит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник (21 декабря), комиссия готова позволить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня, хотя иногда это занимает два месяца", – сказал Схинас.
Он считает, что это "станет рождественским подарком для всех европейцев".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
компания Pfizer 13 декабря отправила первую партию вакцины от коронавируса в США. Грузовики с 184 275 дозами отправились с завода в штате Мичиган.
Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.
Американские компании Pfizer и Moderna начали тестировать свои вакцины против COVID-19 на детях от 12 до 18 лет.
В ходе клинических испытаний препарата от Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев. Два участника получили настоящую вакцину, остальные четыре – плацебо.
Генеральный директор немецкой компании BioNTech, которая также занималась разработкой вакцины, предположил, что пандемию удастся взять под контроль к концу лета 2021 года.