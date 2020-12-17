Еврокомиссия разрешит продажу вакцин от COVID-19 через 48 часов после одобрения

Вице-президент Еврокомиссии Маргарит Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса выдадут через 48 часов после одобрения препаратов BioNTech и Pfizer экспертами Европейского агентства по лекарственным средствам.

Об этом он заявил в среду, 16 декабря, во время дебатов в Европарламенте по стратегии вакцинации от COVID-19, передает El Pais. Обычно этот процесс занимает два месяца.

"Если EMA позволит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник (21 декабря), комиссия готова позволить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня, хотя иногда это занимает два месяца", – сказал Схинас.

Он считает, что это "станет рождественским подарком для всех европейцев".

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