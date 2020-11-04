В Европарламенте сказали, как решить проблему с КСУ

Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Об этом в интервью DW, опубликованном 3 ноября, заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд... Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", – сказал Галер.

Фон Крамон заявила, что евродепутаты не высказывались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем 31 октября заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Парламентарии высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. В качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов, считают они.

При этом признание 27 октября КСУ неконституционным уголовной ответственности за представление заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях фон Крамон назвала "ошибочным путем".

"Определенные круги незаконно обогащались в течение многих лет. Граждане страны имеют надежду на то, что эта практика будет завершена. И значительный шаг на этом пути – это прозрачность", – уточнил Галер.

По поводу угрозы безвизовому режиму из-за решения КСУ, фон Крамон ответила так.

"Вообще-то так должно быть. Но никто из нас – ни Еврокомиссия, ни Европейская внешнеполитическая служба, ни мы в Европарламенте – никто не хочет наказывать обычных людей, людей, которые не имеют дипломатических паспортов, за то, что наделали коррумпированные судьи" .

Евродепутат выступила за другие средства, например, за персональные санкции в виде запрета на въезд судьям КСУ, которые поддержали решение 27 октября, или замораживание активов олигархов, причастных к этому.

По словам Галера, отмена безвизовых для граждан Украины прежде всего порадовало бы Россию.

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