В Европарламенте сказали, как решить проблему с КСУ
По мнению депутатов ЕП, роспуск КСУ, предложенный президентом Зеленским, является нарушением Конституции
Суд надо обновлять, а не распускать, считают они
Европарламентарии предложили варианты выхода из кризиса
Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).
Об этом в интервью DW, опубликованном 3 ноября, заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон.
"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд... Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", – сказал Галер.
Фон Крамон заявила, что евродепутаты не высказывались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем 31 октября заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Парламентарии высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. В качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов, считают они.
При этом признание 27 октября КСУ неконституционным уголовной ответственности за представление заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях фон Крамон назвала "ошибочным путем".
"Определенные круги незаконно обогащались в течение многих лет. Граждане страны имеют надежду на то, что эта практика будет завершена. И значительный шаг на этом пути – это прозрачность", – уточнил Галер.
По поводу угрозы безвизовому режиму из-за решения КСУ, фон Крамон ответила так.
"Вообще-то так должно быть. Но никто из нас – ни Еврокомиссия, ни Европейская внешнеполитическая служба, ни мы в Европарламенте – никто не хочет наказывать обычных людей, людей, которые не имеют дипломатических паспортов, за то, что наделали коррумпированные судьи" .
Евродепутат выступила за другие средства, например, за персональные санкции в виде запрета на въезд судьям КСУ, которые поддержали решение 27 октября, или замораживание активов олигархов, причастных к этому.
По словам Галера, отмена безвизовых для граждан Украины прежде всего порадовало бы Россию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
НАПК после этого закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению СНБО, доступ был восстановлен.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского.
Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Народные депутаты Украину 4 ноября передали в Конституционный суд заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.