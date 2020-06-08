Еврейская община Украины выступила в поддержку Авакова

Еврейская община Украины встала на защиту министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что МВД во главе с ним помогает осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма в стране.

Помимо этого, ведомство оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврейской конфедерации Украины.

"Сотрудниками правоохранительных органов постоянно проводится контроль ситуации для выявления информации о радикальных настроениях как отдельных лиц, так и организаций. По каждому факту было начато досудебное расследование. Также проводятся оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально настроенных группировок", – говорится в сообщении.

Еврейская конфедерация Украины встала на защиту Авакова

Кроме этого, подчеркивается, что министр Аваков и его команда профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, информируя еврейские общины и организации о ходе и результатах расследований.

"Однако такая слаженная работа МВД не нравится тем политическим силам в Украине, которые хотели бы расшатать ситуацию в стране для осуществления своих интересов. И на этой волне прийти к власти. Ради этого они всячески раздувают отдельные инциденты, которые могли произойти и в любой другой стране. Однако своевременная и решительная реакция руководства МВД не дает им возможности осуществить свои планы", – считают в ЕКУ.

Там отметили, что поддерживают Арсена Авакова в должности министра внутренних дел. По мнению членов конфедерации, работа МВД вселяет уверенность в том, что еврейская община Украины имеет надежных защитников и сторонников эволюции гражданского общества, в частности, на принципах миролюбия и толерантности, нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии и межнациональной розни.

"Именно благодаря эффективной деятельности министра Арсена Авакова мы убеждены в том, что еврейская жизнь в Украине будет развиваться и еврейское наследие будет надежно защищено от вандалов", – подытоживают в Еврейской конфедерации Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал сбор подписей в Верховной Раде за его отставку.