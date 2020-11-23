В Евпатории оставили людей без горячей воды до конца года

Таша Адамович Общество 16:39, 23.11.2020 Обновлено: 17:07, 23.11.2020

Российские оккупационные власти Крыма приняли решение отключить жителей Евпатории от горячего водоснабжения до конца года в целях экономии.

Это было озвучено 23 ноября так называемым главой предприятия "Вода Крыма" Владимиром Баженовым на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, пишет "Крым.Реалии". Ранее подачу горячей воды прекратили в Симферополе.

"Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – заявил Баженов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в оккупированном Россией Крыму для жителей Ялты могут ввести водоснабжение по графику из-за значительного снижения запасов воды. Об этом в блоге написал Крымский бандеровец. По его словам, жителей Ялты попросили "экономно расходовать воду".

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