Евпак о COVID-19 в Черкассах: людям приходится рассчитывать только на себя

В Черкассах за последнюю неделю суточное количество новых больных коронавирусом почти удвоилось. Более сотни жителей города ежедневно узнают о положительных тестах.

Об этом сообщил кандидат на должность городского головы Черкасс Виктор Евпак. По его словам, людям приходится рассчитывать только на себя, а мэр города Анатолий Бондаренко появлялся на массовых мероприятиях даже без маски.

"Когда мэр демонстративно не пользовался маской на публичных мероприятиях, наивно ждать предосторожности от простых людей. В день получения положительного теста на COVID-19 мэр Бондаренко вручал без маски дипломы работникам детских садов. Это риск уже сегодня для детей в Черкассах. В городе перепрофилировали родильный дом под коронавирусное отделения. Но врачи – не вирусологи. Поэтому принимают роды у вируса. А на днях стали известны планы мэра: под шумок, когда закроют вирусное отделение, родильный дом возвращать городу не будут", – отметил Евпак.

Кандидат на должность мэра Черкасс выступил против инициированного правительством карантина выходного дня.

"На языке штрафов и запретов с людьми говорить нет смысла. Сначала нужна простая и понятная программа поддержки предприятий, доступная и достойная компенсация людям, которые временно остались без работы – и только потом локдаун, с предупреждением о его дате, минимум за неделю. Ну а пока в Киеве нелепое правительство, а мэр города – безответственный человек, черкащанам приходится рассчитывать только на себя. Всех призываю беречь здоровье. А кто молод-здоров, пожалуйста, позаботьтесь о мамах" – заявил Евпак.

По информации Черкасского областного лабораторного центра за последние два дня в Черкассах коронавирус подтвердился у 244 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах женщине пришлось рожать под дверью больницы, поскольку медики боялись заразиться COVID-19.