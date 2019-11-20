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20 ноября • обновлено в 22:22
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"Не верится, что его больше нет": появились новые щемящие фото прощания с комбригом ВСУ

1.9т
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В сети появились новые фото с похорон командира 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева в Сумах.

Он умер в результате ранения после подрыва в зоне ООС на Донбассе. Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на странице в Facebook сообщила, что попрощатся с воином пришли земляки и односельчане, генералы и офицеры Генерального штаба и командования СВ, военнослужащие оперативных командований и военных подразделений.

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Похороны Евгения Коростелева

Похороны Евгения Коростелева

facebook.com/UkrainianLandForces

"Евгения я знал лично. Познакомившись на фронте, когда я был командующим ООС, мы стали друзьями. Евгений был заместителем командира бригады по артиллерии, я видел его верность, преданность, офицерскую доблесть и высокое чувство ответственности, поэтому предложил ему возглавить бригаду. Женя согласился – и меня не подвел, за короткое время успел завоевать доверие и уважение коллектива. Но вдруг война оборвала его жизнь на взлете.

Скорблю вместе с вами: вы потеряли сына, мужчина и отца, а я потерял верного друга и надежного офицера. Украина плачет сейчас вместе с вами", – сказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сирский.

Похороны Евгения Коростелева

Похороны Евгения Коростелева

facebook.com/UkrainianLandForces

"Придя в бригаду, наш командир сказал нам: "Вы – моя вторая семья. Двадцать лет я отдал своей первой семье, 25-й бригаде, а теперь моими близкими друзьями стали вы"... Он был очень компанейским человеком, умел обычным шуткой разрядить обстановку...

В конце совещания наш командир говорил: "Ну все, посоветовались, а теперь – в поход!" Так он называл боевой выход... Мы мало успели послужить ему, но никогда не забудем его... Для нас он и сейчас жив. Просто отправился в дальний боевой поход", – цитирует пресс-служба офицеров 128-й бригады.

"Прощание затянулось допоздна. "Не верится, что его больше нет..." – билась в висках мысль. Герои действительно не умирают, они вечно живут в нашей памяти и сердцах", – подытожили в сообщении.

Похороны Евгения Коростелева

Похороны Евгения Коростелева

facebook.com/UkrainianLandForces

Похороны Евгения Коростелева

Похороны Евгения Коростелева

facebook.com/UkrainianLandForces

Похороны Евгения Коростелева

Похороны Евгения Коростелева

facebook.com/UkrainianLandForces

Похороны Евгения Коростелева

Похороны Евгения Коростелева

facebook.com/UkrainianLandForces

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Сумы
Теги
фотографии похороны Вооруженные силы Украины
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