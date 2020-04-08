В понедельник, 6 апреля, скончался ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович.

Об этом сообщается на странице в Facebook Командования Сил специальных операций ВС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Настоящий Воин, профессиональный разведчик, опытный наставник. Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Валентиновича", – сказано в сообщении.

Умер опытный разведчик ВСУ Киселев Facebook Командования Сил спецопераций ВСУ

Пользователи оставили под постом множество слов скорби и напомнили о профессионализме и высоких моральных качествах покойного.

"Ушел из жизни Евгений Валентинович Киселев, полковник, разведчик, чья деятельность всегда была под грифом "совершенно секретно". О нем не писали в Facebook или в официальных СМИ. Имел честь служить вместе в Силах спецопераций", – написал военный Сергей Цыпиха.

У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти воина-десантника ВСУ Андрея Мельника, который прошел бои за Донецкий аэропорт.

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