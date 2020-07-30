Украинский миллиардер из списка Forbes заразился коронавирусом

Общество 01:01, 31.07.2020 Обновлено: 01:14, 31.07.2020

Генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк заявил, что переболел COVID-19.

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Как написал украинский бизнесмен на странице в Facebook, он перенес болезнь на ногах. К таким выводам он пришел, поскольку получил два положительных теста на антитела к коронавирусу.

Черняк отметил, что симптомов новой инфекции у него не наблюдалось. Он считает, что инфицировался больше месяца назад.

"Режим, кроссы, здоровое питание, минимум алкоголя, много свежего воздуха, солнца и позитива, витамины и интерес к жизни дали возможность иммунитету справиться самостоятельно, без врачей. В этом сезоне я свободен", – написал Черняк.

Он добавил, что и далее будет соблюдать правила карантина: носить маску и тщательно мыть руки.

Отметим, Евгений Черняк занял 30-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев от "Forbes Украина". Его капитал оценили в $295 миллионов.

Скриншот
Скриншот
Facebook / Евгений Черняк

Как писал OBOZREVATEL, экспериментальная вакцина против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных. Однократная доза препарата защитила обезьян от инфекции.

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