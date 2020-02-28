Украинцы, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса и поместили на карантин в Новых Санжарах, подписали документ с указанием избегать общения с журналистами.

Об этом сообщается в материале "Слидства.Инфо". Издание опубликовало фотокопию соответствующего документа.

В тексте, помимо прочих условий эвакуации, прописано пункт об исключении "любых контактов со средствами массовой информации".

Одна из эвакуированных женщин сообщила, что бумаги все подписали еще в Ухане. "Нам сказали, что этот документ – вроде как ваш билет на самолет", – пояснила она.

Эвакуированным из Китая запретили общаться со СМИ Коллаж

Соглашение, подписанное при эвакуации slidstvo.info

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в свою очередь сообщила, что текст добровольного соглашения был одобрен членами оперативного штаба правительства.

Переписка журналистов с эвакуированной из КНР украинкой slidstvo.info

Руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, который занимался вопросами обсервации в Новых Санжарах, добавил: "Мы планировали и прописывали его [запрет об общении со СМИ] в "согласии" только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовых стрим, скайп-интервью и т.п. может также нечаянно транслироваться информация в области безопасности (расположение охраны, периметр и т.д.)".

По мнению юриста Виталия Коломийца, запрет коммуницировать со СМИ является ограничением конституционного права на распространение информации. "Такие ограничения должны были быть прямо предусмотрены законом, необходимо довести до сведения граждан", – сказал он.

При этом руководитель Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отметил: в тексте документа не определены санкции в отношении нарушителей, поэтому о принуждении речь не идет. По его словам, если человек подписал такое соглашение, то оно добровольно согласилась на компромисс.

Медийная юрист Елизавета Алексиюк в свою очередь сказала: "Мотив этой идеи понятен – правильная и управляемая коммуникация правительством темы распространение коронавируса, чего, к сожалению, не удалось сделать. Запрет контакта с журналистами, кроме разве что физического, является однозначно не предусмотренным законом, говорит о неправомерном вмешательстве органов власти в свободу выражения".

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