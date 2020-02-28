Украинцы, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса и поместили на карантин в Новых Санжарах, подписали документ с указанием избегать общения с журналистами.
Об этом сообщается в материале "Слидства.Инфо". Издание опубликовало фотокопию соответствующего документа.
В тексте, помимо прочих условий эвакуации, прописано пункт об исключении "любых контактов со средствами массовой информации".
Одна из эвакуированных женщин сообщила, что бумаги все подписали еще в Ухане. "Нам сказали, что этот документ – вроде как ваш билет на самолет", – пояснила она.
Эвакуированным из Китая запретили общаться со СМИ
Коллаж
Соглашение, подписанное при эвакуации
slidstvo.info
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в свою очередь сообщила, что текст добровольного соглашения был одобрен членами оперативного штаба правительства.
Переписка журналистов с эвакуированной из КНР украинкой
slidstvo.info
Руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, который занимался вопросами обсервации в Новых Санжарах, добавил: "Мы планировали и прописывали его [запрет об общении со СМИ] в "согласии" только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовых стрим, скайп-интервью и т.п. может также нечаянно транслироваться информация в области безопасности (расположение охраны, периметр и т.д.)".
По мнению юриста Виталия Коломийца, запрет коммуницировать со СМИ является ограничением конституционного права на распространение информации. "Такие ограничения должны были быть прямо предусмотрены законом, необходимо довести до сведения граждан", – сказал он.
При этом руководитель Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отметил: в тексте документа не определены санкции в отношении нарушителей, поэтому о принуждении речь не идет. По его словам, если человек подписал такое соглашение, то оно добровольно согласилась на компромисс.
Медийная юрист Елизавета Алексиюк в свою очередь сказала: "Мотив этой идеи понятен – правильная и управляемая коммуникация правительством темы распространение коронавируса, чего, к сожалению, не удалось сделать. Запрет контакта с журналистами, кроме разве что физического, является однозначно не предусмотренным законом, говорит о неправомерном вмешательстве органов власти в свободу выражения".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В поселке Новые Санжары на Полтавщине люди перекрыли дорогу и начали протест против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.
Силовикам пришлось силой оттеснять местных жителей, которые "живым щитом" заблокировали проезд для эвакуированных.
Против протестующих вынуждено применили военную спецтехнику.
Позже полиция установила, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах – не местные жители.
В рамках шести открытых уголовных производств о подозрении в известность поставили еще пять человек, которых подозревают в массовых беспорядках в Новых Санжарах.
Чем знаменит этот поселок, который стал знаменитым на всю страну за один день, читайте в материале OBOZREVATEL.
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