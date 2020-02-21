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21 февраля • обновлено в 20:53
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Эвакуированные украинцы обживаются в Новых Санжарах: появилось новое видео из санатория

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В сети опубликованы свежее видео из санатория в Новых Санжарах Полтавской области, куда 20 февраля доставили эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Как сообщает агентство "Укринформ", которое обнародовало кадры, люди чувствуют себя хорошо, признаков вируса у них не наблюдается (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Эвакуированные из Китая обустраиваются в Новых Санжарах

Эвакуированные из Китая обустраиваются в Новых Санжарах

Укринформ

Их кормят трижды в день: в 9:00, 13:00 и 18:00. Питание разнообразное: каши, салаты из овощей и фруктов, мясо, масло.

Эвакуированные из Китая обустраиваются в Новых Санжарах

Эвакуированные из Китая обустраиваются в Новых Санжарах

Укринформ

Эвакуированные из Китая обустраиваются в Новых Санжарах

Эвакуированные из Китая обустраиваются в Новых Санжарах

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, эвакуированные из Китая украинцы пожаловались на условия проживая в санатории Новых Санжар.

Чем известен этот поселок, ставший знаменитым на всю страну за один день, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Интернет,wi-fi есть хоть в этом санатории.
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