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30 марта • обновлено в 18:16
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Эвакуированные из Дохи украинцы объявили голодовку в "Казацком": названы претензии

2.9т
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Некоторые граждане Украины, помещенные на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве после эвакуации из Дохи (Катар), объявили голодовку.

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Как сообщается в сюжете телеканала "Прямой", им не понравились условия в отеле и уровень коммуникации власти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эвакуированная из Дохи украинка

Эвакуированная из Дохи украинка

Скриншот видео

В частности, люди пожаловались на то, что их поселили по 2-3 человека в номер, плохие бытовые условия и отсутствие медика в месте обсервации. К тому, же постояльцы отметили, что среди них есть больной мужчина с температурой, а к нему не едет скорая помощь. Главным образом именно эта причина и стала поводом для протестной голодовки.

Также украинцы заверили, что являются сознательными гражданами, но им не понравилось, что их поставили перед фактом о 14-дневной изоляции уже на борту самолета перед вылетом из Дохи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинцы, которых эвакуировали из Дохи из-за пандемии коронавируса, заявили, что довольны условиями в отеле "Казацкий" и обеспечены всем необходимым для жизни.

  • Напомним, 30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.

  • Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

  • Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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