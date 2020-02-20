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20 февраля • обновлено в 15:56
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"Писали, чтобы сдохла": эвакуированная из Китая украинка рассказала об угрозах

6.3т
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Мать украинки, которую эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя, рассказала об угрозах, которые ее дочь получала от соотечественников.

Шокирующими подробностями Светлана из Кривого Рога поделилась в комментарии ВВС News Украина.

Так, ранее ее дочь Виктория рассказала изданию об эвакуации. После этого ей стали приходить страшные сообщения. "Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда", – возмутилась мать.

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Эвакуированная из Китая украинка рассказала об угрозах

Эвакуированная из Китая украинка рассказала об угрозах

Пока самолет делал дозаправку в Киеве, Виктория позвонила маме и рассказала о ситуации на борту. По ее словам, во время перелета все было спокойно – эвакуированные отдыхали, их покормили, командир экипажа шутил.

"Они немного переживали, потому что до конца не знали, куда их везут и где они приземлятся", – рассказала Светлана.

Женщина также отреагировала на протесты в Новых Санжарах под Полтавой, где эвакуированные будут проходить карантин. "Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза? Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?" – не сдержалась мать.

Эвакуированная из Китая украинка рассказала об угрозах

Эвакуированная из Китая украинка рассказала об угрозах

Личный архив Виктории

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары". Там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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фил филька
фил филька
ничего не знаю моя хата с краю (упорыш)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Во всем этом виновата власть которая ничего не делает назначает на посты министра здравоохранения людей без всякого медицинского образования как скалецкая!с чего бы то народу быть спокойным если власть все засекретили?раз засекретили значит опасно!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Артеллерист Моня, Какая такая власть? Да Путин и Россия во всем виноваты! так проще.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Люди так делают и не хотят пускать по тому что это как раз и касается их детей!!!
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