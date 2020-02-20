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20 февраля • обновлено в 12:54
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Все статьи автора

Евакуація українців з Уханя: санаторій в Нових Санжарах готовий їх прийняти

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Санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14 денний карантин українців, евакуйованих із КНР.

Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Істерія, яка роздмухується зараз окремими особистостями скоро закінчиться. А декому можливо стане соромно за те, що вони закликали не приймати на Батьківщіні своїх співгромадян.

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А можливо ї ні.

Не треба судити весь українській народ по безглуздим екзальтованим діям декількох сотен спровокованих осіб.

Поліція, рятівники, та інши структури МВС забезпечать безпеку і спокій під час карантину.

Бажаю всім нашим співгромадянам - миру, добра та здоров‘я!

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Антона Геращенка
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Геращенко-свинья жирная,забери себе домой этих туристов
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Журба Валентина
Журба Валентина
Вопрос - какой нафиг санаторий, когда был обещан военный госпиталь???
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