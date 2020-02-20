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20 февраля • обновлено в 18:58
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Эвакуация из Китая: в Минздраве назвали причину размещения людей в Новых Санжарах

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В Минздраве Украины пояснили, что эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя украинцев нельзя было размещать в больницах, поскольку в стране сейчас пик заболеваемости гриппом.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах сказал, что это ограничило бы граждан в получении необходимой медицинской помощи, передает "Укринформ".

Виктор Ляшко в Новых Санжарах

Виктор Ляшко в Новых Санжарах

liga.net

"Нас часто упрекают, почему мы в больницы не отвозим (эвакуированных из Китая граждан). Я заявляю, что завезти 100 здоровых людей для изоляции в больницы, когда в стране повышенный эпидемический сезон по гриппу – мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, койки и боксы", – отметил Ляшко.

По словам чиновника, к месту обсервации не нужны какие-то особенные требования.

"Обсерватор – это не учреждение здравоохранения. Никаких особенных условий не должно быть. Это обычное учреждение гостиничного типа, то есть человек должен прийти и ограничить свое общение с внешним миром. Прошел инкубационный период, нет симптомов – выпускаем наружу", – пояснил замминистра.

Ляшко подчеркнул, что санаторий в Новых Санжарах подходил как нельзя лучше, потому что это учреждение государственного уровня, которое можно быстро освободить без ограничений для системы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары".

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"нельзя было размещать в больницах, поскольку в стране сейчас пик заболеваемости гриппом." Это п*здец, у вас ещё и эпидемия гриппа, а вы ещё и короновирус привезли. У вас проблем мало ?
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