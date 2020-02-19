"Они не рабы с проказой!" Украинцев возмутили протесты против принятия людей из Китая

Украинцы в сети раскритиковали граждан, которые протестуют против размещения в их регионах эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Громкие призывы, в частности исходящие из Львовской и Тернопольской областей, сравнили со Средневековьем. Провели параллели также и с теми, кто противился украинской армии на оккупированном Донбассе.

При этом, многие пользователи подчеркнули, что в других областях Украины при появлении аналогичной информации отреагируют также.

Украинцев возмутили протесты против людей из Китая

Так, в "Европейской солидарности" акцентировали, что эвакуированные украинцы – не рабы с проказой, которыми можно пугать.

Журналист Сергей Иванов по этому поводу высказался так: "Причины такого поведения: низость, подлость, деграданство. Вы еще как в Средневековье их на площадях жечь начните, обскуранты х**вы".

Активист Антон Ходза призвал, чтобы украинцы протестовали таким образом против рэперов из России, а не против своих же соотечественников.

"Какие у нас все же замечательные, отзывчивые, сочувствующие, глубоко религиозные граждане!" – с ноткой сарказма возмутился политолог Алексей Голобуцкий.

Критикой разразились также в комментариях.

Цікаво, чи їбанати, які везуть шини до шпиталю, щоб не пустити туди евакуйованих із Китаю, розуміють, які зараз дні і як це все блять символічно. Виродки. — Otar Dovzhenko (@otardovzhenko) February 19, 2020

А ще ніхто не писав, що евакуйованих українців влада навмисно везе на карантин до Львова, бо там проголосували за Порошенка? — Ескапізм та Реготуньки (@25_neverescape) February 19, 2020

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