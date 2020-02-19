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19 февраля • обновлено в 20:04
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"Они не рабы с проказой!" Украинцев возмутили протесты против принятия людей из Китая

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Украинцы в сети раскритиковали граждан, которые протестуют против размещения в их регионах эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Громкие призывы, в частности исходящие из Львовской и Тернопольской областей, сравнили со Средневековьем. Провели параллели также и с теми, кто противился украинской армии на оккупированном Донбассе.

При этом, многие пользователи подчеркнули, что в других областях Украины при появлении аналогичной информации отреагируют также.

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Украинцев возмутили протесты против людей из Китая

Украинцев возмутили протесты против людей из Китая

Так, в "Европейской солидарности" акцентировали, что эвакуированные украинцы – не рабы с проказой, которыми можно пугать.

Журналист Сергей Иванов по этому поводу высказался так: "Причины такого поведения: низость, подлость, деграданство. Вы еще как в Средневековье их на площадях жечь начните, обскуранты х**вы".

Активист Антон Ходза призвал, чтобы украинцы протестовали таким образом против рэперов из России, а не против своих же соотечественников.

"Какие у нас все же замечательные, отзывчивые, сочувствующие, глубоко религиозные граждане!" – с ноткой сарказма возмутился политолог Алексей Голобуцкий.

"Не с проказой!" Украинцев возмутили протесты против людей из Китая

Критикой разразились также в комментариях.

"Не с проказой!" Украинцев возмутили протесты против людей из Китая
"Не с проказой!" Украинцев возмутили протесты против людей из Китая

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.

  • Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.

  • Появилась информация о том, что украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, якобы разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.

  • В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя.

  • В Тернопольской области также взбунтовались против размещения эвакуированных на территории региона. Депутаты облсовета назвали решение о дислокации украинцев и иностранцев в разных областях "геноцидом нашего народа".

  • В Минздраве заявили, что все места дислокации из-за подобной реакции засекретили.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Почитал Цензор, там столько "еды"))) любите вы друг друга
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Юг Руси
Юг Руси
Ahoh Yuzz38, Укроина - едына! )))))
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