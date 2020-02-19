"Они не рабы с проказой!" Украинцев возмутили протесты против принятия людей из Китая

Украинцы в сети раскритиковали граждан, которые протестуют против размещения в их регионах эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.
Громкие призывы, в частности исходящие из Львовской и Тернопольской областей, сравнили со Средневековьем. Провели параллели также и с теми, кто противился украинской армии на оккупированном Донбассе.
При этом, многие пользователи подчеркнули, что в других областях Украины при появлении аналогичной информации отреагируют также.
Украинцев возмутили протесты против людей из Китая
Так, в "Европейской солидарности" акцентировали, что эвакуированные украинцы – не рабы с проказой, которыми можно пугать.
Журналист Сергей Иванов по этому поводу высказался так: "Причины такого поведения: низость, подлость, деграданство. Вы еще как в Средневековье их на площадях жечь начните, обскуранты х**вы".
Активист Антон Ходза призвал, чтобы украинцы протестовали таким образом против рэперов из России, а не против своих же соотечественников.
"Какие у нас все же замечательные, отзывчивые, сочувствующие, глубоко религиозные граждане!" – с ноткой сарказма возмутился политолог Алексей Голобуцкий.
Критикой разразились также в комментариях.
Цікаво, чи їбанати, які везуть шини до шпиталю, щоб не пустити туди евакуйованих із Китаю, розуміють, які зараз дні і як це все блять символічно. Виродки.— Otar Dovzhenko (@otardovzhenko) February 19, 2020
А ще ніхто не писав, що евакуйованих українців влада навмисно везе на карантин до Львова, бо там проголосували за Порошенка?— Ескапізм та Реготуньки (@25_neverescape) February 19, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.
Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.
Появилась информация о том, что украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, якобы разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.
В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя.
В Тернопольской области также взбунтовались против размещения эвакуированных на территории региона. Депутаты облсовета назвали решение о дислокации украинцев и иностранцев в разных областях "геноцидом нашего народа".
В Минздраве заявили, что все места дислокации из-за подобной реакции засекретили.
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