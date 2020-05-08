Евакуація-200: майбутній фільм про справжніх героїв України

Мирослав Гай Общество 23:24, 8.05.2020 Обновлено: 23:33, 8.05.2020

Сьогодні, у день пам'яті, ми хочемо представити вам короткий нарис "Евакуація 200". Це гуманітарний проект цивільно-військового співробітництва, який займається транспортуванням, обміном, пошуком, ексгумацією загиблих воїнів у російсько–українській війні.

Цей фільм - маленька частина майбутнього фільму про справжніх героїв України.

Тож якщо ви хочете підтримати створення фільму, то це можна зробити.

www.mirco.com.ua/requisites

Карта Приват Банку Фонд Мир і Ко (Керівник Гай Мирослав) 5169330512430387 PayPal mircofond@gmail.com

Дякуємо кожному з вас! Слава Україні!

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