Сьогодні, у день пам'яті, ми хочемо представити вам короткий нарис "Евакуація 200". Це гуманітарний проект цивільно-військового співробітництва, який займається транспортуванням, обміном, пошуком, ексгумацією загиблих воїнів у російсько–українській війні.

Цей фільм - маленька частина майбутнього фільму про справжніх героїв України.

Тож якщо ви хочете підтримати створення фільму, то це можна зробити.

www.mirco.com.ua/requisites

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Дякуємо кожному з вас! Слава Україні!

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