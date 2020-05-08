Сьогодні, у день пам'яті, ми хочемо представити вам короткий нарис "Евакуація 200". Це гуманітарний проект цивільно-військового співробітництва, який займається транспортуванням, обміном, пошуком, ексгумацією загиблих воїнів у російсько–українській війні.
Цей фільм - маленька частина майбутнього фільму про справжніх героїв України.
Тож якщо ви хочете підтримати створення фільму, то це можна зробити.
www.mirco.com.ua/requisites
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Дякуємо кожному з вас! Слава Україні!
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